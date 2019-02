Stand: 05.02.2019 14:00 Uhr

Die widersprüchlichen Gefühle einer Mutter Frau im Dunkeln von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Anja Nattefort Vorgestellt von Ulrike Sárkány

Nach dem weltweiten Erfolg der "neapolitanischen Saga" der italienischen Schriftstellerin Elena Ferrante bringt der Suhrkamp Verlag nach und nach die früheren Romane neu heraus, die zum Teil auch zuvor schon ins Deutsche übersetzt, aber nicht besonders beachtet wurden. Seit dem Erscheinen ihres ersten Buchs 1992 ist die Autorin nie von dem Entschluss abgerückt, für die Öffentlichkeit unsichtbar zu bleiben. Jetzt kommt ihr dritter Roman "La figlia oscura" aus dem Jahr 2006, den Anja Nattefort bereits 2007 als "Frau im Dunkeln" ins Deutsche übersetzte.

Bei der Lektüre dieser Ich-Erzählung einer 48-jährigen Hochschullehrerin wird erneut deutlich, dass die Schriftstellerin Elena Ferrante sicher auch die Anonymität wählte, weil sie keinen Anfeindungen ausgesetzt sein wollte vonseiten derer, die zwischen dem literarischen Ich und der Person der Autorin keinen Unterschied zu machen wissen. Alle ihre Erzählerinnen kommen aus Neapel und haben sich mit Mühe dem rauen ungebildeten Milieu ihrer Herkunft entzogen.

Autounfall in Kalabrien

Diesmal heißt die Protagonistin Leda. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter, die beim Vater in Kanada leben. Leda macht allein Sommerurlaub an einem Strand in Kalabrien. Doch halt! Der Roman beginnt mit dem Ende dieses Urlaubs. Durch eine Stichwunde geschwächt ist sie mit ihrem Auto in die Leitplanke gefahren.

Meine Freunde aus Florenz besuchten mich, Bianca und Marta kehrten zurück, sogar Gianni. Ich erzählte, ich sei aus Müdigkeit von der Straße abgekommen. Doch ich wusste, dass die Ursache eine andere war. Ich hatte etwas Unsinniges getan, über das ich, eben weil meine Tat so sinnlos war, mit niemandem reden wollte. Die Dinge, die wir selbst nicht verstehen, sind am schwierigsten zu erzählen. Leseprobe

Das erste Mal allein in der Wohnung

Dass es sich bei Bianca und Marta um die Töchter und bei Gianni um Ledas geschiedenen Ehemann handelt, weiß man noch nicht. Zunächst erzählt sie von der Erleichterung, die sie verspürte, als ihre Töchter zum Vater nach Toronto zogen.

Zum ersten Mal seit fast fünfundzwanzig Jahren musste ich mich nicht mehr um sie kümmern und für sie sorgen. Die Wohnung war aufgeräumt, als würde niemand darin leben, der lästige Einkauf und die Wascherei entfielen, die Frau, die mir seit Jahren im Haushalt zur Hand ging, fand eine lukrativere Arbeit, und ich hatte keinen Bedarf, sie zu ersetzen. Leseprobe

So jedenfalls stellt sich Leda zuerst dar. Dass sie keine wirklich verlässliche Erzählerin ist, sondern mit großen, nahezu psychotischen Verdrängungen durchs Leben geht, wird erst allmählich offenkundig.

Urlaubsbekanntschaft mit einer Familie

An ihrem Urlaubsort trifft sie eine Großfamilie aus Neapel. Die meisten erinnern sie unangenehm an ihre eigene Familie, aber eine junge Mutter, Nina, und deren kleine Tochter Elena gefallen ihr. Die Dummheit, die Leda begeht, besteht darin, Elenas Puppe an sich zu nehmen und sie auch nicht zurückzugeben, als sie sieht, wie untröstlich das Kind über den Verlust ist.

An einem Regentag begegnen sich alle im Spielzeugladen, und hier offenbart Leda plötzlich etwas, das sie eigentlich vor sich selbst geheim hält. Auf die Frage, ob ihre Töchter auch so eigensinnig waren wie die kleine Elena, sagt sie:

"Ich erinnere mich kaum noch, eigentlich gar nicht."

"Das kann nicht sein, von seinen Kindern vergisst man nichts."

Ich schwieg einen Moment, dann sagte ich gelassen: "Ich bin weggegangen. Ich habe sie sitzenlassen, als die Große sechs war und die Kleine vier."

"Aber bei wem sind sie denn aufgewachsen?"

"Bei ihrem Vater."

"Und Sie haben sie nicht mehr gesehen?"

"Nach drei Jahren habe ich sie wieder zu mir genommen."

"Wie schrecklich, warum denn?"

Ich schüttelte den Kopf, ich wusste nicht, warum.

"Ich war so müde", sagte ich.

Dann wandte ich mich an Nina, die mich anschaute, als sähe sie mich zum ersten Mal.

"Manchmal muss man fliehen, wenn man nicht sterben will." Leseprobe

Eine aufwühlende Lektüre

Elena Ferrante thematisiert die Zerrissenheit einer Frau zwischen der Rolle der aufopfernden Mutter und des sich selbst verwirklichenden Individuums. Der Puppendiebstahl wie auch der Originaltitel "Die verborgene Tochter" deuten auf die Verzweiflung hin, mit der die schöne, elegante, erfolgreiche Leda den an Bianca und Marta begangenen Verrat bereut. Eine ausgesprochen aufwühlende Lektüre!

Frau im Dunkeln von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Anja Nattefort Seitenzahl: 188 Seiten Genre: Roman Verlag: Verlag Suhrkamp Bestellnummer: 978-3-518-42870-2 Preis: 22,00 €

