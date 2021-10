Stand: 18.10.2021 12:14 Uhr Einfach mal den Mörder wechseln

Norddeutsche Krimiautoren: Hans-Jürgen Rusch

Für Viele erfüllt sich mit einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff ein lang gehegter Traum. Aber für ein Paar in einem Krimi von Hans-Jürgen Rusch wird die Reise mit einem Ozeanriesen zum Alptraum:

"Dagmar trat zu den Leuten, die sich wie an einer unsichtbaren Absperrrung um den Pool aufreihten. Wo steckte Ronald? Bestimmt wusste er, was passiert war. Auf dem Beckenrand lag ein lebloser Körper, und ein Mann in Uniform beugte sich über ihn. Dagmar rückte näher und hielt mitten in der Bewegung inne. Der leblose Körper auf dem Boden war Ronald." (Buchzitat)

Das Genre des Kriminalromans und maritime Themen begeistern den Autor. In seinen Krimis schickt Hans-Jürgen Rusch das Ermittler-Team Marc Müller (Müller III) und Otto Löffler auf Tour.

Unter der Obhut des viel älteren Kollegen Otto Löffler beginnt Marc Müller die Ermittlungsarbeiten oft mit einem Trick: "Seine äußere Erscheinung glich eher einem Halbwüchsigen denn einem Kriminalbeamten ...Tauchte er früher an einem Tatort auf, hielten ihn die umstehenden Gaffer für einen neugierigen Jugendlichen, dem man ungeniert auf alle Fragen antwortete."

Geschäftsmann am Tag, Autor am Abend

Rusch stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und hat einige Kriminalromane vorgelegt, darunter "Neptunopfer" und "Gegenwende". Ganz bewusst lässt er seine Krimis auf der Ostsee und in Mecklenburg-Vorpommern spielen. Dort kennt er sich gut aus, denn dort kommt er her.

AUDIO: Norddeutsche Krimiautoren: Hans-Jürgen Rusch (4 Min) Norddeutsche Krimiautoren: Hans-Jürgen Rusch (4 Min)

Hans-Jürgen Rusch wuchs an der Küste auf, studierte Schiffsbetriebstechnik und Elektrotechnik und war bis zur deutschen Wiedervereinigung Marineoffizier. Auch als er Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende verließ, blieb er Norddeutscher: Er ging zunächst nach Bremen, dann zog der Autor mit seiner Familie ins niedersächsische Achim und führte mit einem Partner eine eigene Technik-Firma. Seit 2014 arbeitet er in einer mittelständischen Firma in Hamburg. Seine Geschichten schreibt er Spätabends oder am Wochenende.

Falsche Spuren legen

Auf Rügen, auf dem Darß und in Stralsund ist Rusch nur noch zu Besuch - oder er träumt sich beim Schreiben seiner Geschichten zurück in den Nordosten. Zeitungsartikel, Berichte im Radio und Fernsehen liefern ihm die Ideen.

Und damit die Geschichte spannend wird, hat er noch einen Trick: "Was ich zum Beispiel gerne mache während des Schreibens ist, den Mörder zu wechseln. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass man dadurch schon mal eine Spur legt, die mal eine echte war und dann im fertigen Buch eine falsche ist." Vier Monate schreibt Hans-Jürgen Rusch an einem 400 Seiten starken Buch. Sein Pensum pro Woche beträgt 25 Seiten.

"Es war kein Unfall. Wie bitte? Corinna starrte Dagmar an. Was heißt das? Ronald wurde ermordet?"

Drei Fragen an den Autor

Warum eignet sich Norddeutschland als Krimischauplatz?



"In Norddeutschland kenne ich mich gut aus. Ich bin an der Küste aufgewachsen, auf der Insel Rügen, habe dann bei der Marine gedient, also an der Küste gelebt. Ich bin von Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende nach Bremen gekommen, war also immer Norddeutscher." Wie finden Sie Ihre Ideen?



"Zeitungsartikel, Berichte im Radio und Fernsehen liefern mir die Ideen. Was ich zum Beispiel gerne mache während des Schreibens, ist es, den Mörder zu wechseln. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass man dadurch schon mal eine Spur legt, die mal eine echte war und dann im fertigen Buch eine falsche ist." Wo hält sich Ihr Held am liebsten auf?



"In dem Buch 'Neptunopfer' spielt der Hauptkommissar Löffler eine besondere Rolle. Er ist mit diesem Buch erst nach Stralsund gezogen. Im Zuge der Ermittlungen hat er den Stralsunder Stadthafen sehr lieb gewonnen und hält sich dort gerne auf."