Stand: 18.10.2021 12:35 Uhr Ein Wuppertaler auf Nordstrand

Norddeutsche Krimiautoren: Andreas Schmidt

Besonders in Husum und Umgebung finden viele Autoren Tatorte für Regionalkrimis. Auch der Autor Andreas Schmidt lässt seine Norddeutschland-Kriminalromane an der Küste spielen.

Vom Westerwald an die Nordsee

Ende der 90er Jahre schrieb der Wuppertaler Autor Andreas Schmidt seinen ersten Regionalkrimi. Der hatte wenig mit Norddeutschland zu tun, sondern spielte im Westerwald. Dann folgten sieben Kriminalromane mit einem etwas schrulligen Kommissar, Tatort Wuppertal.

Ganz ungeplant begann Schmidt mit dem Krimi "Tod mit Meerblick". Er wollte Urlaub machen vom Schreiben, fuhr 2009 mit seiner Familie an die Nordsee, in die Nähe von Husum. Arbeiten wollte er ganz und gar nicht. "Wie das dann so ist als Autor, dann hat man das zwei Tage geschafft und dann sieht man die Gegend, die Landschaft, lernt viele nette Leute hier oben kennen und sagt sich: Das ist eigentlich prädestiniert, um hier einen Krimi spielen zu lassen", berichtet Schmidt. "Und am dritten Tag habe ich mich dann nachts an den Laptop gesetzt und habe begonnen zu schreiben." Das Ergebnis: Ein Toter im Strandkorb auf Nordstrand gibt Rätsel auf.

"Bente erkannte den tiefroten Blutfleck, der sich unter dem Mann ausbreitete und in den Sand gesickert war. Am liebsten hätte sie geschrien, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Sie schluckte trocken, als sie den Strandkorb umrundete. Die Augen des Mannes waren weit aufgerissen. Es schien, als würde er sie anstarren. Vorwurfsvoll und gleichermaßen zu Tode verängstigt."

Stimmung vermitteln ist ein Muss

Die Handlung müsse stark in der Landschaft verwurzelt sein, sagt Schmidt. So ist es für ihn ein Muss, dass einiges von der Stimmung an der Nordseeküste dem Leser vermittelt wird:

"Die ersten Sonnenstrahlen des Tages spiegelten sich auf der Nordsee und brachen sich tausendfach auf den Wellen. Erst vor wenigen Minuten war die Sonne durch die Wolken gebrochen und tauchte den Himmel über dem Husumer Badestrand Dockkoog in ein fast violettes Licht."

Doch nicht immer findet der Autor die richtigen Begriffe. Wenn er Morast statt Schlick schreibt oder vom Ankern im Husumer Hafen, obwohl die Schiffe am Kai liegen. Einheimischen Lesern wird es auffallen.

Faszination Nordfriesland

Die nordfriesische Landschaft und die Menschen dort haben den gelernten KFZ-Mechaniker aber so fasziniert, dass er weitere Krimis geschrieben hat, die in Nordfriesland spielen. Mindestens zwei Mal im Jahr reist Andreas Schmidt nun nach Norden, um sich hier inspirieren zu lassen. "Es war so", sagt er, "dass ich ein Faibel hatte für spannende Geschichten. Die gingen zeitweise bis ins Mystische, bis in den Gruselbereich und es hat sich dann herauskristallisiert, dass mich doch das wahre Verbrechen und die Tiefen der menschlichen Seele fasziniert haben und da hat sich dann der erste Krimi draus entwickelt."

Windungen und Wendungen

Der Spannungsbogen müsse viele Windungen und Wendungen haben, sagt Andreas Schmidt. Er legt gern falsche Fährten und möchte den Leser ein wenig an der Nase herumführen. Wichtig sei ihm aber auch, die Personen gut zu charakterisieren und einen Blick in die Tiefen der menschlichen Seele zu ermöglich.

"Es ist so, dass Kommissare auch Menschen sind und da ist es mir natürlich wichtig, dass die Menschen, die meine Bücher lesen, auch einen Blick hinter die Kulissen dieser Kommissare erhalten und einfach mal sehen, was außerhalb der Dienstzeit passiert", sagt Schmidt. "Und auf der anderen Seite ist es so, dass man - es klingt paradox - auch Verständnis zeigt für den Mörder. Natürlich kann man kein Verständnis für einen Mord haben, aber mir ist es schon wichtig, dass der Leser doch nachvollziehen kann, warum jemand eine solche Tat begeht."