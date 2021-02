Eat.READ.Sleep (23): Blue Plate Special mit Kirsten Boie Stand: 12.02.2021 06:00 Uhr Roastbeef-Sandwich, ein Gedichtband und ein Klassiker Émile Zola - all das in Folge 23 des Literatur-Podcasts eat.READ.sleep. Dieses Mal mit der Hamburger Autorin Kirsten Boie. Beitrag anhören 57 Min

Jan hat nicht nur ein leckeres Roastbeef-Sandwich, sondern auch einen rätselhaften Blumenstrauß mit Bockwurst (!) und Gedichtband ins Podcast-Studio mitgebracht. Daniel will keine Facebook-Freunde, die nicht von Zolas Bergarbeiter-Drama "Germinal" berührt sind. Und die bekannte Kinderbuchautorin und Hamburger Ehrenbürgerin Kirsten Boie verrät, ob sie tatsächlich Eselsohren in ihre Bücher macht.

Die Bücher dieser Folge

Louise Penny : "Das Dorf in den roten Wäldern", aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf, Gabriele Werbeck (Kampa)

: "Das Dorf in den roten Wäldern", aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf, Gabriele Werbeck (Kampa) W. H. Auden : "Gesammelte Gedichte" (auf Englisch bei Faber&Faber)

: "Gesammelte Gedichte" (auf Englisch bei Faber&Faber) Kirsten Boie : "Dunkelnacht" (Oetinger)

: "Dunkelnacht" (Oetinger) Émile Zola : "Germinal" aus dem Französischen von Arnim Schwarz (Reclam)

: "Germinal" aus dem Französischen von Arnim Schwarz (Reclam) Czesław Miłosz : "Das Tal der Issa" aus dem Polnischen von Maryla Reifenberg (Suhrkamp, nur noch antiquarisch)

: "Das Tal der Issa" aus dem Polnischen von Maryla Reifenberg (Suhrkamp, nur noch antiquarisch) Markus Ostermair : "Der Sandler" (Osburg Verlag)

: "Der Sandler" (Osburg Verlag) Mirko Bonné: "Seeland Schneeland" (Schöffling)

Das Rezept für das Blue Plate Special "Hot Roastbeef Sandwich"

Zutaten

Ein gesundes Brötchen

Zwei Löffel Mayonnaise

Zwei Löffel Sour Cream

Ein Löffel Meerrettich-Crème

Eine Prise geriebene Zitronenschale

Eine Prise Chili

1 große Tomate

4-5 Scheiben Roastbeef

Eine halbe rote Zwiebel

Ein kleines Päckchen Rucola

Zwei Teelöffel Rotweinessig

Salz und Pfeffer

Eine kleine Packung Kartoffelchips

Und, ganz wichtig: Ein blauer Teller

Zubereitung:

Die Zwiebel schneiden und mit dem Rotweinessig und einer großen Prise Salz vermischen. Etwa 20 Minuten ruhen lassen. In einer anderen Schüssel Mayonnaise, Sour Cream und Meerrettich vermischen, Chili und die Zitronenschale hinzugeben und zu einer Crémeverrühren. Das Brötchen aufschneiden und das weiche Innere entfernen. Beide Brötchenhälften kurz im Ofen aufwärmen. Dann die untere Hälfte mit der Crème füllen. Anschließend die Tomatenscheiben, das Roastbeef und den Rucola Schicht für Schicht aufeinanderlegen. Die marinierten Zwiebeln folgen zuletzt. Jetzt das fertige Sandwich auf einem blauen Teller anrichten und die Kartoffelchips daneben verteilen. Guten Appetit!

In Schrafft's

Having finished the Blue-plate Special

And reached the coffee stage,

Stirring her cup she sat,

A somewhat shapeless figure

of indeterminate age

In an undistinguished hat. W.H. Auden

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird bis Weihnachten wöchtenlich, danach wieder alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

