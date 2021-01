(21) Soupe au Pistou mit Nina George Stand: 15.01.2021 06:00 Uhr Diskussion über ein Epos, Einigkeit über die Faszination von Sprachen; literarische Weltreisen und ein Mammutprojekt - all das in Folge 21 des Literatur-Podcasts eat.READ.sleep. Beitrag anhören 55 Min

Nina Georges Bestseller "Das Lavendelzimmer" hat Jan zu einer provenzalischen Suppe inspiriert - ein perfektes Winteressen. Der Lesestoff in dieser Folge ist vielfältig: Ein Buch über Kunstsprachen, ein literarischer Reiseführer, eine Einführung in das Werk von Marcel Proust und ein Liebesbrief an England.

Die Bücher dieser Folge

Anne Weber : "Annette, ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz)

: "Annette, ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz) Nele Pollatschek : "Dear Oxbridge: Liebesbrief an England" (Galiani-Berlin)

: "Dear Oxbridge: Liebesbrief an England" (Galiani-Berlin) Clemens J. Setz : "Die Bienen und das Unsichtbare" (Suhrkamp)

: "Die Bienen und das Unsichtbare" (Suhrkamp) Nina George : "Das Lavendelzimmer" (Knaur)

: "Das Lavendelzimmer" (Knaur) Christoph Ransmayr : "Atlas eines ängstlichen Mannes" (S. Fischer)

: "Atlas eines ängstlichen Mannes" (S. Fischer) Alain de Botton : "Wie Proust Ihr Leben verändern kann" (S. Fischer)

: "Wie Proust Ihr Leben verändern kann" (S. Fischer) Jochen Schmidt : "Schmidt liest Proust" (Voland und Quist Verlag)

: "Schmidt liest Proust" (Voland und Quist Verlag) Tipp von Nina George: "Der Freund" von Sigrid Nunez, aus dem Amerikanischen von Annette Grube (Aufbau Verlag)

Hinweise zu Marcel Proust im Netz

rbb-Podcast: Lesung Marcel Proust "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit"

Und das ganze Mammutprojekt zu Proust finden Sie hier.

Das Rezept für Soupe au Pistou aus dem "Lavendelzimmer"

Zutaten (für 4 Personen):

1 Dose weiße Bohnenkerne

200 g Mohrrüben

250 g Zucchini

1 Stange Porree

500 g Kartoffeln

1 Zwiebel

4 Tomaten

200 g grüne Bohnen

Je 2-4 Zweige Rosmarin

Für die Kräuterpaste:

2-3 Knoblauchzehen

½ TL grobes Salz

3-4 Töpfchen Basilikum

50 g frischer Parmesankäse

5 EL Olivenöl

Zubereitung:

Gemüse in Stücke, Ringe und Würfel schneiden. Tomaten heiß überbrühen, die Haut abziehen und in Stückchen schneiden. Öl in einem großen Topf erhitzen, Gemüse und Kräuter dazugeben und 10 Min bei milder Hitze dünsten. Salzen.

Bohnen und 1 ½ bis 2 Liter Wasser dazu und alles mit Deckel 30-45 Min köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für die Kräuterpaste den Knoblauch schälen, mit Salz, Basilikumblättern und Parmesan im Mixer zerkleinern. Olivenöl unterrühren.

In eine Suppentasse erst etwas von der Paste geben, dann mit Suppe auffüllen. Bon Appétit!

Er kniete vor ihr und flößte ihr provenzalische Pistou ein; die Knoblauch-Basilikum-Mandel-Paste, die zu dem Gericht gehörte, löffelte er direkt in die Tasse und goss sie mit der klaren, kräftigen Gemüsesuppe auf. Sie lächelte ihn zwischen den Schlucken an. […] Und löffelte. Und löffelte. Und … genau … löffelte. "Das Lavendelzimmer"

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

