Gute Wissensbücher für den Schul-Smalltalk von Katharina Mahrenholtz

Kinder, die lieber Bilder als Text mögen, greifen oft zum Sachbuch. Das Angebot ist riesig. NDR Info Redakteurin Katharina Mahrenholtz von der "Mikado"-Redaktion stellt drei gelungene Sachbücher vor.

"Wanderungen" von Mike Unwin und Jenni Desmond

Einmal im Jahr, etwa im November, ist die ganze Weihnachtsinsel rot. Ein roter Teppich aus Krabben wandert vom Innern der Insel ans Meer. Dort paaren sie sich und legen ihre Eier ab. Die Grüne Meeresschildkröte hingegen schwimmt durch das Meer an den Strand, um dort ein tiefes Loch für ihre Eier zu graben. Streifengänse fliegen über das Himalayagebirge, um den warmen Süden Indiens zu erreichen, Kaiserpinguine watscheln 100 Kilometer über das Eis zu ihren Brutstätten, Karibus ziehen von der Küste in die kanadischen Wälder, weil sie dort im Winter Nahrung finden. 20 fernreisende Tiere und ihre Geschichten werden in diesem künstlerisch gestalteten Bilderbuch vorgestellt. Die abwechslungsreichen Illustrationen füllen jeweils die gesamte Doppelseite, die anschaulichen Texte sind gut verständlich für Kinder ab fünf Jahren.

"Reise durch den Körper" von Dominic Walliman und Ben Newman

Warum sind Ohren so merkwürdig geformt? Warum haben wir eine Haut? Was sollen die Haare auf dem Kopf? Professor Astrokatz - der forschende Kater - macht sich diesmal auf eine Reise durch unseren Körper. Der comicartige Stil dieser Sachbücher hat schon bei den ersten beiden Titeln über das Universum und die Physik sehr gut funktioniert. Das englische Illustrator-Autor-Duo schafft es auch diesmal wieder, viele Informationen mit bunten Bildern und kurzen Texten zu vermitteln - und findet immer wieder Platz für witzige Details: kleine Männchen, die sich durch die Organe arbeiten und dabei ihre Kommentare abgeben. So erfährt man viele Fakten, lernt Fachausdrücke kennen und bekommt gute Informationen für den Schulhof-Smalltalk. Dass die Nase jeden Tag etwa einen Liter schleimigen Schnodder produziert zum Beispiel, oder dass die Blase so ähnlich funktioniert wie eine Wasserbombe. Ein Buch zum immer wieder Lesen und Angucken für Kinder ab sieben Jahren.

"Verborgene Schätze, versunkene Welten" von Silke Vry und Martin Haake

Geschichte kann spannend wie ein Krimi sein, wenn sie richtig vermittelt wird. Die Autorin Silke Vry weiß, wie es geht. Wenn sie erzählt, wie Heinrich Schliemann Troja entdeckt hat oder wie die fünfjährige Maria in einer Höhle in Spanien Malereien aus der Steinzeit fand - dann sind das großartige Geschichten. Das Grab des Tutanchamun, Machu Picchu, die Terrakottaarmee, Angkor Wat, die Qumran-Rollen, Pompeji - die Welt ist voller archäologischer Stätten, die lange verborgen waren, bis irgendjemand sie - oft durch Zufall - aufstöberte. 21 spannende Entdeckungsgeschichten hat Silke Vry für dieses Buch zusammengetragen, reich illustriert von Martin Haake. Ein echter Schatz für Kinder ab zehn Jahren.

