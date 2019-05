Stand: 28.05.2019 12:40 Uhr

Donna Leon: Commissario Brunettis 28. Fall Ein Sohn ist uns gegeben von Donna Leon, aus dem amerikanischen Englisch von Werner Schmitz Vorgestellt von Ulrike Sárkány

Der Mai darf nicht zu Ende gehen, ohne dass wir einen neuen Brunetti-Roman von Donna Leon im Programm hätten. Das ist einfach jedes Jahr um diese Zeit Tradition. Die 76-jährige Autorin lebt schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Venedig, weil ihr der Touristenrummel zu viel geworden ist, aber die besondere Atmosphäre der "nobiltà veneziana", die von den alten Palästen und ihren Bewohnern ausgeht, weiß sie immer noch wunderbar einzufangen.

Brunettis 28. Fall: "Ein Sohn ist uns gegeben"

In der Eingangsszene sitzt Brunetti bei seinem Schwiegervater, dem Conte Falier, im Palazzo: "Du weißt, ich mische mich ungern in anderer Leute Angelegenheiten." Der alte Herr macht sich große Sorgen um seinen Freund Gonzalo, der einen jungen Mann adoptieren will. Ganz dezent erfahren wir, dass Gonzalo schon immer Beziehungen zu Männern hatte und dass er seinen neuen Liebsten ja auch als Partner zum Erben einsetzen könnte. Denn das gäbe ihm immerhin noch die Möglichkeit zu einer späteren Änderung. Der Conte möchte verhindern, dass sein Freund eine große Dummheit begeht: "Sieh ihn mit den Augen eines Polizisten."

Das herrliche an Donna Leons Brunetti-Romanen ist ja, dass sich Venedig gemäß der realen Verhältnisse verändert, die Hauptpersonen aber immer gleich bleiben. Brunettis Frau ist immer noch Anglistikdozentin, die Kinder gehen immer noch zur Schule, Vianello ist nach wie vor sein treuer Kollege, während sein Vorgesetzter Patta immer gleich ahnungslos bleibt und Signorina Elettra, dessen junge Sekretärin, immer gleich patent. Diesmal macht sie allerdings drei Wochen Urlaub - was sich natürlich als besonders ungünstig erweist, wenn sie für lauter Recherchen gebraucht wird, die gar nicht strikt dienstlich sind.

Wenn Söhne Probleme bereiten

Auch Patta hat Probleme, weil seine Frau vom Nachbarsjungen beschimpft und getreten wurde. Andere Autoren würden daraus ein ganzes Buch stricken, aber hier ist das eine kleine Nebenhandlung. Die zu klärende Frage ist einzig, ob die Schuld für das Fehlverhalten des Jungen bei den Eltern oder bei ihm selbst zu suchen ist.

"Wenn der Junge ein Problem hat, möchte ich der Familie nicht noch mehr Kummer bereiten."

"Und andernfalls?" fragte Brunetti.

"Wäre ich sehr daran interessiert, etwas in die Hand zu bekommen, womit ich ihnen drohen kann", sagte Patta und fügte heftig hinzu: "Er darf das meiner Frau nicht antun." Leseprobe

Gewöhnlich kann man sich Söhne nicht aussuchen, sie sind einem gegeben.

Abstruse menschliche Verhaltensweisen

Donna Leons Begeisterung für Händel ist bekannt; umso befremdlicher, dass vorn im Buch die Quelle des Titels "Unto Us a Son is Given" als das Motto aus Händels "Samson" genannt wird, wo es sich doch eindeutig um Händels "Messias" handeln muss. Aber das nur am Rande. Um Väter und Söhne geht es in diesem Buch.

Als Gonzalo Anfang zwanzig war, hatte sein Vater, der Besitzer der Hutfabrik, sich per ganzseitiger Anzeige in der Lokalzeitung von Gonzalo losgesagt, dieser sei nicht länger als sein Sohn zu betrachten. Da in dem Dokument eine Begründung fehlte, konnte Brunetti nur spekulieren: Politik oder Homosexualität schien ihm am wahrscheinlichsten. Spanien Ende der 50-Jahre: reiche konservative Familie, Franco-Anhänger. Man hatte Gonzalo bestimmt nicht rausgeschmissen, weil er Singvögel gewildert hatte. Leseprobe

Donna Leon hat mit ihrem gebildeten und menschenfreundlichen Kommissar, dessen Vater Lagunenfischer war, inzwischen eine ganz einzigartige Form des Kriminalromans entwickelt, in dem das Verbrechen nur eine Variante möglicher abstruser Verhaltensweisen ist, die den Menschen unterlaufen. Dass gegen Ende doch noch ein Mord geschieht, kommt völlig überraschend - und führt dann aber zur Aufdeckung einiger Sachverhalte, die sonst vielleicht für immer im Verborgenen geblieben wären. Lektüre für Philosophen!

Ein Sohn ist uns gegeben von Donna Leon, aus dem amerikanischen Englisch von Werner Schmitz Seitenzahl: 320 Seiten Genre: Krimi Verlag: Diogenes Bestellnummer: 978-3-257-07060-6 Preis: 24,00 €

