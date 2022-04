"Die Zerbrechlichkeit der Welt": Usedomer Literaturtage gestartet Stand: 28.04.2022 13:34 Uhr Zum Auftakt der Usedomer Literaturtage kam der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Heute stellt Alfred Brendel sein neues Werk "Heilung durch Lachen" vor. Beitrag anhören 4 Min

von Juliane Voigt

Nach zwei Jahren Pandemie fühlen sich die Usedomer Literaturtage wieder ein bisschen wie ein Festival an. Die Autorinnen und Autoren sind wieder mit ihrem Publikum zusammen und reden über "Zerbrechlichkeit unserer Existenz" - das Motto dieser Literaturtage. "Wir hatten in diesem Jahr unter dem Zeichen der Corona-Pandemie das Motto "Zerbrechlichkeit unserer Existenz" gewählt und haben nicht damit rechnen können, dass uns dieser furchtbare Ukrainekrieg dazwischenkommt", erklärt Intendant Thomas Hummel. "Deswegen haben wir das Programm erweitert, um auch über die Zerbrechlichkeit Europas mit unseren Autoren ins Gespräch zu kommen."

Zum Auftakt kam Joachim Gauck nach Usedom - nicht als Autor, sondern als Politiker, als ehemaliger Bundespräsident. Er sprach über die Risse in unserer Gesellschaft und über Toleranz und Streit - die tragenden Säulen der Demokratie. Und kritisierte Aussagen des russischen Außenministers Sergej Lawrow über "eine reale Gefahr für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs".

"Heilung durch Lachen": Lesung mit Alfred Brendel

Am Donnerstag stellt Alfred Brendel sein Buch "Heilung durch Lachen" vor. Die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen, das empfiehlt der Pianist und Autor. "Alfred Brendel ist selbst Literat", erzählt Alexander Datz. "Er hat Gedichtbände veröffentlicht, schreibt über Musik und wird den Diabelli-Variationen von Ludwig van Beethoven, aber auch eigenen Gedichten, diesem Humor in Musik und Poesie näherkommen. Humor, der in schwierigen Zeiten auch Lebenshilfe ist."

Olga Tokarczuk und Andreas Kossert in der Jury

Am Freitag steht die Lesung der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk an. "Olga Tokarczuk ist in besonderer Weise mit den Usedomer Literaturtagen verbunden, denn sie ist nicht nur die Juryvorsitzende des Usedomer Literaturpreises, sondern auch eine Preisträgerin selbst: Sie erhielt 2012 den Usedomer Literaturpreis. Sie wird ihr neuestes Buch präsentieren: 'Anna In - Eine Reise zu den Katakomben der Welt'." Darin geht um das Diesseits und das Jenseits, um die heitere Existenz und die Katakomben des Todes.

Ebenfalls Mitglied der Jury des Usedomer Literaturpreises ist Andreas Kossert. Der Berliner Historiker ist selbst Autor und wurde für sein Buch "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte", das er auf Usedom vorstellen wird, mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis ausgezeichnet. Das Buch bekommt eine ungewollte Aktualität durch die ukrainischen Flüchtlinge in Europa.

Ukrainerin Tanja Maljartschuk erhält Usedomer Literaturpreis

Höhepunkt der Literaturtage wird die Verleihung des Usedomer Literaturpreises am Sonnabend sein. Der Preis geht an die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk für ihren Roman "Blauwal der Erinnerung", sagt Jury-Mitglied Andreas Kossert: "Darin erzählt sie die schwierige Nationsbildung der Ukraine anhand der Biografie von Wjatscheslaw Lypynskyj. Dieser wird nämlich als Pole geboren, entscheidet sich später jedoch für eine ukrainische Identität. In ihrer poetischen Sprache erzählt sie das weithin vergessene Leben dieses sehr wirkmächtigen Geschichtsphilosophen und Politikers aus dem frühen 20. Jahrhundert, dessen Lebenstraum eine unabhängige Ukraine war."

Der Roman ist im Jahr 2019 erschienen. Die in Österreich lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk bekommt 5.000 Euro und wird im kommenden Jahr einen Monat lang auf Usedom leben und schreiben. Bis Sonntag wird aber erst einmal auf Usedom vor allem: gelesen.

Zu den Usedomer Literaturtagen gehört auch ein Schreibworkshop mit der 11. Klasse des Ahlbecker Gymnasiums. Schülerinnen und Schüler schreiben über die Corona-Pandemie, über Unsicherheiten, Ängste, aber auch Hoffnungen der jungen Generation.

