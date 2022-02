"Die Vernachlässigten": Ehemaliger oberster Schülersprecher klagt an

Ehemaliger oberster Schülersprecher Dario Schramm klagt an Stand: 09.02.2022 12:01 Uhr Dario Schramm kritisiert unter anderem die ungleiche Priorisierung der Schule gegenüber Wirtschaftsunternehmen.

von Gesa Berg

Als Schüler fühlte Dario Schramm sich vernachlässigt - von Politik und Schule im Stich gelassen. Als oberster Schulsprecher gab er den Schülerinnen und Schülern ein Gesicht und eine Stimme. Gerade in der Pandemie standen die Jugendlichen in der Prioritätenliste ganz unten: "Man hat natürlich auch wieder den Eindruck gehabt, dass man irgendwo der Spielball von Politik ist. Ich glaube, und das würde ich wirklich bitterböse unterstellen, dass das auch viel damit zusammenhängt, dass meine Generation und auch gerade so ein bisschen die Jüngeren, einfach nicht in einem wahlfähigen Alter waren."

Darius Schramm traf sich mit den Spitzen der Politik und war Präsident der Bundesschülerkonferenz. Er beklagt, dass er als Interessenvertreter zur Kultusministerkonferenz zwar eingeladen war, aber dort nicht mitreden durfte - für ihn frustrierend: "Ich erinnere mich an meine erste Kultusministerkonferenz. Ich werde nie vergessen, dass ich den Eindruck hatte, ich bin wirklich im Kindergarten gelandet. Da gab es Gezanke um die Frage, wie man mit Schulen umgeht. Dann ging es auch viel darum, wer hat jetzt was falsch gemacht. Da wurde sich tatsächlich zwei Stunden hin und her vorgeworfen, was läuft alles schief. Ich saß da mit offenem Mund und habe gedacht: Wir haben hier echt die Schulen am Brennen und wir alle sind daran beteiligt, dass das hier besser wird. Wie können wir denn aktuell mit dieser Zeit so fahrlässig umgehen? Und das hat sich durchweg durchgespielt."

Digitalisierung und Chancengleichheit haben oberste Priorität

Während große Konzerne Milliardenhilfe bekommen, zerfallen die Schulgebäude. Nur 50 Prozent der Schulen haben Internet. Die Pandemie zeigt deutlich, was ohnehin im Argen liegt. "Digitalisierung ist ein Riesenbrocken, aber nichts funktioniert in der digitalen Welt ohne Internet. Das Schlimme ist auch, dass viele bei der Digitalisierung denken, entweder wir haben Internet an den Schulen, wir sind durch mit der Digitalisierung, oder wir haben jetzt jedem Schüler ein Tablett in die Hand gegeben. Aber eine digitale Schule beginnt ja erst dann - das ist so die Grundvoraussetzung. Eine digitale Schule beginnt dann, wenn man es schafft, es inhaltlich auch noch zu bespielen."

In einem Buch "Die Vernachlässigten" hat Dario Schramm seine Kritik niedergeschrieben. Er musste sich im Lockdown auf das Abitur vorbereiten. Lang war unklar, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden und wie - eine belastende Zeit. Als überzeugte Gesamtschüler weiß er aus dem Schulalltag nur zu gut, nicht alle haben die gleichen Chancen: "Viele Menschen sagen ja immer: Schule ist ja schon Chancengerechtigkeit. Es gibt ja die Unterstützung. Wenn jemand auf Klassenfahrt fahren will, der kein Geld hat, dann gibt es ja den Pott XY. Wenn jemand sich die Schulbücher nicht leisten kann, wenn gibt es ja das Formular XY. Das soll jeder mal für sich selbst ausprobieren, um zu finden, wo muss man sich wo für was anmelden - das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das Ziel ist nicht, dass wir für jeden Unterstützung finden, sondern, dass wir gar nicht dahin kommen, dass jemand Unterstützung braucht, sondern von Grund auf alles kostenlos für einen möglich ist."

Neuer Wind durch Lehrernachwuchs notwendig

Die kostenlose Schule für alle. Der Vorschlag: Teure Sachbearbeitung einsparen und das Geld direkt den Jugendlichen zur Verfügung stellen. Seine Kritik an der Schule ist kein Lehrer-Bashing. Dario Schramm sagt, die Rahmenbedingungen seien eine Katastrophe: enge Lehrpläne, wenig Zeit, große Klassen. So ist keine individuelle Förderung möglich - das frustriert alle, auch den Lehrernachwuchs. "Ich glaube, dass wir bei der Lehrerausbildung vorankommen müssen. Dass die Lehrer, die die Unis verlassen - die supermotiviert sind und total viele neue Konzepte haben - dass die in ein System kommen, das so alt und träge ist, dass sie sich zwangsläufig der einfügen müssen, egal wie motiviert sie sind. Das bedeutet, das wir das schaffen sollten mit allen neuen Studienabgängern, die es schaffen ins Referendariat zu kommen, das mit denen neuer Wind reinkommt."

Schule muss ganz neu gedacht werden, fordert Dario Schramm. Er kenne niemanden, der mit dem Status Quo zufrieden ist. Höchste Zeit zu handeln. Dafür braucht Bildungspolitik endlich mehr Priorität.

