Deutscher Buchpreis: Verleihung jetzt im Livestream Stand: 18.10.2022 18:00 Uhr Im Kaisersaal des Frankfurter Römers wird heute gegen 19 Uhr der Deutsche Buchpreis verliehen. Sechs Bücher stehen auf der Shortlist. Die Verleihung wird live gestreamt - auf dieser Seite können Sie diese ab 18 Uhr sehen.

von Joachim Dicks

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mal ein Familienroman ausgezeichnet wird, ist sagenhaft groß. Sowohl Fatma Aydemirs "Dschinns" als auch Daniela Dröschers "Lügen über meine Mutter", Kim de l'Horizons "Blutbuch" und am Rande auch der Roman "Nebenan" der Norddeutschen Kristine Bilkau erzählen von den Untiefen und Wirrnissen des Familienlebens. Jan Faktors autobiographischer Roman "Trottel" spannt den weitesten politischen Bogen: vom Weggang aus der Tschechoslowakei 1978 nach Ostberlin bis ins wiedervereinigte Deutschland. Eckhart Nickel schließlich hat mit "Spitzweg" einen Künstler- und Schulroman vorgelegt. Ein klarer Favorit ist nicht auszumachen.

Gewinner des Deutschen Buchpreises erhält 25.000 Euro

Der oder die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises bekommt 25.000 Euro, die übrigen Finalisten immerhin noch 2.500 Euro. Der Preis wird stets am Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Preisverleihung wird im Livestream übertragen.

Vorstellung der Shortlist-Bücher als Video

"Nebenan": Leben in einer norddeutschen Kleinstadt

Kristine Bilkau, die in Hamburg geboren wurde und mittlerweile in Schleswig-Holstein lebt, erzählt in ihrem Roman "Nebenan" vom Leben in einer norddeutschen Kleinstadt. Dort verschwindet von einem auf den anderen Tag eine Familie spurlos. Die Nachbarn machen sich ihre Gedanken. Gleichzeitig erhält eine Ärztin kurz vor dem Ruhestand Hassbotschaften, nachdem sie zu einem nächtlichen Notfall gerufen wurde. Und eine große Menge Mikroplastik wird angespült. Es sind viele Themen, die Kristine Bilkau anschneidet. Oft geht es nur um scheinbar kleine Verschiebungen, die jedoch Unwohlsein und Ängste auslösen, hinter denen etwas Größeres steht.

