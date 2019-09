Stand: 18.09.2019 06:08 Uhr

Buchpreis-Shortlist: Diese Titel stehen im Finale

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat am Dienstag in Frankfurt die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. Insgesamt sechs Autoren können noch hoffen, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse für ihren Roman den Deutschen Buchpreis übergeben zu bekommen.

"Die Shortlist bietet sechs herausragende Fundstücke", sagt Jörg Magenau, Sprecher der Jury des Deutschen Buchpreises 2019, "sechs Romane, die formal und stilistisch und in ihrer Klangfarbe unterschiedlicher nicht sein könnten, und die doch ein großes Thema eint: In allen geht es um familiäre Zusammenhänge, um den Ort in der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen ist. Dass dabei vor allem die Identität des Mannes problematisch geworden ist, beschreiben sie mal aus weiblicher, mal aus männlicher Perspektive. Vielleicht hat der Generationenwechsel, der sich mit drei Debüts im Finale andeutet, damit zu tun, dass die Jüngeren bei diesen Themen schärfer hinschauen."

Gewinner erhält Deutschen Buchpreis am 14. Oktober

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 jährlich den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert. Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr war Inger-Maria Mahlkes Roman "Archipel" mit dem angesehenen Preis ausgezeichnet worden. Wer den Deutschen Buchpreis 2019 erhält, wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober bekannt gegeben.

Die Bücher auf der Shortlist

Raphaela Edelbauer, " Das flüssige Land " (Klett-Cotta, August 2019)

(Klett-Cotta, August 2019) Miku Sophie Kühmel, "Kintsugi" (S. Fischer, August 2019)

(S. Fischer, August 2019) Tonio Schachinger, "Nicht wie ihr" (Kremayr & Scheriau, September 2019)

(Kremayr & Scheriau, September 2019) Norbert Scheuer, "Winterbienen" (C.H.Beck, Juli 2019)

(C.H.Beck, Juli 2019) Saša Stanišić, " Herkunft " (Luchterhand, März 2019)

(Luchterhand, März 2019) Jackie Thomae, "Brüder" (Hanser Berlin, August 2019)

