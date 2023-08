Deutscher Buchpreis 2023: Wer könnte auf der Longlist stehen? Stand: 15.08.2023 08:42 Uhr Am 22. August wird die Longlist für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben. Wer folgt auf Kim de l'Horizon und sein "Blutbuch". Die Literaturredaktion von NDR Kultur hat ihre eigenen Favoriten gekürt - und 20 Werke ausgewählt.

Die Bücher, die es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffen, sind oft eine Überraschung. Die NDR Kultur Literaturredaktion hat sich Gedanken gemacht und ihre eigene Longlist zusammengestellt. Welche 20 Bücher könnten nächste Woche auf der Longlist stehen?

Longlist am 22. August, Shortlist am 19. September

Die Jury entscheidet über den Roman des Jahres in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Am 22. August 2023 gibt sie die 20 nominierten Titel bekannt. Aus dieser Longlist wählen die Juror*innen sechs Titel für die Shortlist, die am 19. September 2023 veröffentlicht wird. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird am 16. Oktober bekannt gegeben, wer den Deutschen Buchpreis gewonnen hat.

