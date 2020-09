Stand: 15.09.2020 10:23 Uhr - NDR Kultur

Deutscher Buchpreis: Shortlist steht fest

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020 bekannt gegeben. Neue und bekannte Namen teilen sich die Plätze darauf. Insgesamt sind vier Frauen und zwei Männer auf der Shortlist zu finden. Die Siegerin oder der Sieger des mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreises wird am 12. Oktober verkündet. Wegen der Corona-Pandemie wird die Verkündung in Frankfurt diesmal nur per Livestream zu verfolgen sein.

Liste der Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2020

Bov Bjerg: "Serpentinen" (Claassen, Januar 2020)

Dorothee Elmiger: "Aus der Zuckerfabrik" (Carl Hanser, August 2020)

Thomas Hettche: "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch, September 2020)

Deniz Ohde: "Streulicht" (Suhrkamp, August 2020)

Anne Weber: "Annette, ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz Berlin, Februar 2020)

Christine Wunnicke: "Die Dame mit der bemalten Hand" (Berenberg, August 2020)

