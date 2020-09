Stand: 03.09.2020 17:41 Uhr - Kulturjournal

"Der Norden liest" geht wieder auf Herbsttour

2020 ist das Jahr, das vieles auf den Kopf gestellt hat, das vorher sicher schien. Und auch die diesjährige Herbsttour von "Der Norden liest" steht unter neuen Vorzeichen: Die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren wird schon zum Ereignis an sich. Der direkte Austausch miteinander, das gemeinsame Sprechen über Literatur, ermöglichen noch einmal eine ganz neue Perspektiven auf das erzählte Wort.

Seien Sie dabei, wenn u.a. Daniel Kehlmann, Carmen Korn, Achim Reichel, Olivia Wenzel oder Uwe Timm in diesem Jahr bei der Tour "Der Norden liest", veranstaltet von NDR Kultur und dem NDR Kulturjournal, ihre aktuellen Bücher vorstellen. Die Reise führt vom 15. Oktober bis 10. Dezember durch ganz Norddeutschland.

Veranstaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Maßnahmen:

Bitte bringen Sie am Abend der Veranstaltung folgende Dinge mit:

• Ihr Ticket

• Ihre personalisierte Anmeldung mit dem persönlichen QR-Code, den Sie beim Ticketkauf bekommen haben. Gern auf dem Handy oder ausgedruckt auf Papier

• Ihren Personalausweis oder ein vergleichbares Ausweisdokument

• Ihren Mund-Nasen-Schutz

Stellen Sie sich außerdem bitte auf folgende Gegebenheiten ein:

• Der Einlass in die Gebäude erfolgt i.d.R. eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung.

• Tragen Sie bitte, während Sie sich im jeweiligen Haus bewegen, einen Mund-Nasen-Schutz. Diesen können Sie während der Veranstaltung abnehmen.

• Leider können wir Ihnen in den meisten Veranstaltungsorten kein Catering anbieten.

• Die Toiletten stehen zur Verfügung. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln dürfen allerdings nur wenige Menschen zeitgleich die Waschräume betreten.

• Die Lüftungen in den Veranstaltungsräumen müssen aufgrund des Gesundheitsschutzes auf Maximalbetrieb laufen. Daher kann es zu Zugluft kommen, und wir bitten Sie, sich bei der Wahl Ihrer Garderobe darauf einzustellen (Schal oder Jacke gerne mitbringen)!

• Ihre Garderobe nehmen Sie bitte mit in den Veranstaltungsraum.

• Bitte halten Sie zu jeder Zeit die Abstandsregeln (1,5 m) ein. Fordern Sie beim Einnehmen der Plätze ggf. andere Gäste auf, die Reihe nochmal zu verlassen, damit Sie ungehindert Platz nehmen können.

