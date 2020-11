"Der Norden liest - Die NDR Büchertage" in Radio, TV und Online Stand: 24.11.2020 14:00 Uhr In dieser Woche bietet der NDR in all seinen Programmen den Schwerpunkt "Der Norden liest - Die NDR Büchertage". Im Radio, im Fernsehen und Online geht es um Literatur, Lieblingsbücher und Lesetipps.

"Lockdown-Zeit ist Lese-Zeit - und mit unseren NDR Büchertagen bieten wir den passenden Schwerpunkt dazu. Lesungen von bekannten Autorinnen und Autoren, Hausbesuche bei norddeutschen Schriftstellerinnen und Schriftstellern oder Lesetipps, von Kinderbüchern bis hin zu plattdeutschen Titeln: Der NDR lässt im Fernsehen, im Radio und im Netz Literatur in all ihren Facetten lebendig werden." NDR Intendant Joachim Knuth

Lesungen im Stream

Die erfolgreiche NDR Veranstaltungsreihe "Der Norden liest" gibt dem gesamten Programmschwerpunkt seinen Titel. Der NDR streamt alle Lesungen dieser Reihe live auf NDR.de und bietet sie im Anschluss zum Nachsehen und -hören an. Corona-bedingt finden die Veranstaltungen in ganz Norddeutschland ohne Live-Publikum statt. Die Moderierenden Julia Westlake, Christoph Bungartz und Alexander Solloch begrüßen unter anderen Daniel Kehlmann, Achim Reichel, Verena Keßler und Polarstern-Expeditionsleiter Markus Rex.

NDR Fernsehen zeigt den Zweiteiler "Der Überläufer"

Das NDR Fernsehen zeigt mehrere Literaturverfilmungen - ein Höhepunkt ist am Sonnabend (28. November) und Sonntag (29. November) der Zweiteiler "Der Überläufer" nach dem posthum veröffentlichten Roman von Siegfried Lenz.

Weitere Informationen Der Überläufer (1) Die Verfilmung des Bestsellers von Siegfried Lenz wirft aktuelle Fragen auf: Was ist wichtiger, Pflicht oder Gewissen? mehr Der Überläufer (2) Der Krieg ist zu Ende. Proska hat überlebt, doch er muss sich seinen Erinnerungen und Entscheidungen stellen. mehr

Große Themennacht im NDR Fernsehen

Eine große Themennacht am Freitag (27. November) widmet sich berühmten Schriftstellern von Margaret Atwood bis Erich Kästner.

Kulturjournal im NDR Fernsehen besucht Autorinnen und Autoren

Kulturjournal-Moderatorin Julia Westlake fragt am Sonntag (29. November, ab 15.15 Uhr) norddeutsche Autorinnen und Autoren, was sie in diesem Jahr besonders bewegt und woran sie gerade schreiben: Sie besucht Dörte Hansen in Husum, Karen Köhler in Hamburg, Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert in Neu-Meteln bei Schwerin und Jan Brandt in Emden.

Weitere Informationen Der Norden schreibt Julia Westlake trifft Dörte Hansen, Jan Brandt, Karen Köhler und Helga Schubert - und ihre Bücher. mehr

Auch das NDR Magazin DAS!, die NDR Talk Show sowie die Regionalmagazine der NDR Landesfunkhäuser in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg beteiligen sich an den Büchertagen.

Jede Menge Büchertipps in den NDR Radioprogrammen

Alle NDR Radioprogramme - NDR 2, NDR Info, NDR Kultur, N-JOY, NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 MV, NDR 1 Welle Nord und NDR 90,3 - werden im Rahmen der NDR Büchertage Lesetipps geben: Moderatorinnen und Moderatoren sowie Hörerinnen und Hörer sprechen über ihre Favoriten - von Kinderbüchern über Weihnachtslektüre bis hin zu plattdeutscher Literatur. Das Gemischte Doppel mit Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz ist auf NDR Kultur am 27. November zudem mit einer Sonderausgabe dabei.

Büchertipps auch in den Podcasts

Der NDR Podcast eat.READ.sleep erscheint am Freitag (27. November) mit einer neuen Folge, zu Gast ist die Verlegerin Silke Weitendorf. Magazine wie Von Binnenland und Waterkant auf NDR 1 Welle Nord widmen sich außerdem monothematisch der Welt der Bücher, und im Podcast "Mensch Margot" beschäftigt sich Margot Käßmann auf NDR 1 Niedersachsen mit Kinder- und Jugendbüchern.

NDR Radiokunst mit besonderem Projekt zu Georges Simenon

Ein besonderes Projekt startet die NDR Radiokunst auf NDR Info am Sonntag (29. November) mit einer Reihe zu Georges Simenon - einem der erfolgreichsten, meistübersetzten und meistverfilmten Autoren des 20. Jahrhunderts. Fünf Frauen, allesamt leidenschaftliche Simenon-Liebhaberinnen, haben für die NDR Radiokunst sechs Werke von Simenon bearbeitet und als Hörspiele inszeniert: Janine Lüttmann, Christine Nagel, Irene Schuck, Eva Solloch, Elisabeth Weilenmann.

Alle Fernsehdokumentationen und Literaturverfilmungen stehen auch in der ARD Mediathek, die Podcasts unter anderem in der ARD Audiothek und die Hörspiele unter anderem in der NDR Hörspielbox.

Weitere Informationen Der Norden liest Seit 2006 geht es mit "Der Norden liest" auf jährliche Lesereise durch Norddeutschland. Auch 2020 haben wir wieder spannende Literatur und interessante Künstler im Gepäck. mehr