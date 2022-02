Der New Yorker Geschichtenerzähler Paul Auster wird 75 Stand: 03.02.2022 08:25 Uhr Der New Yorker Geschichtenerzähler Paul Auster wird 75 Jahre alt. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, Drehbuchautor - und kann einfach nicht die Finger von seiner alten Schreibmaschine lassen.

von Maren Ahring

Ende Januar erschien sein erstes Sachbuch, über 1.000 Seiten dick. Es handelt von dem Schriftsteller Stephen Crane. Eigentlich wollte Auster nach seinem letzten Roman "4 3 2 1" aus dem Jahr 2017 - auch über 1.000 Seiten stark - eine Pause vom Schreiben nehmen. Doch irgendwie schafft er es nicht, die Finger von der alten Schreibmaschine zu lassen, auf der er immer noch schreibt.

Paul Auster und sein New York

Paul Auster hat seiner Stadt mehr als ein Denkmal gesetzt. Viele seiner Romane spielen dort - wie sein allererster Roman "Stadt aus Glas", der von 17 Verlagen abgelehnt wurde.

New York war ein unerschöpflicher Raum, ein Labyrinth von endlosen Schritten, und so weit er auch ging, so gut er seine Viertel und Straßen auch kennenlernte, es hinterließ in ihm immer das Gefühl, verloren zu sein. Verloren nicht nur in der Stadt, sondern auch in sich selbst. Leseprobe aus "Stadt aus Glas"

Silberner Bär für "Smoke"

Anfang der 1980er-Jahre zog Paul Auster nach Brooklyn. Hier spielt auch der Film "Smoke", für den er das Drehbuch schrieb. Mittelpunkt ist ein kleiner Tabakwarenladen, in dem verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Darunter der Zigarillo-rauchende Schriftsteller Paul Benjamin und der Besitzer Auggie, der jeden Morgen um acht Uhr ein Foto von seiner Straßenecke macht. Der Film "Smoke" gewann 1995 einen Silbernen Bären bei der Berlinale und bekam eine Fortsetzung mit "Blue in the face". Übrigens: Paul und Benjamin sind die beiden Vornamen Austers.

Autor ist ein "Arbeitstier"

Der Autor ist ein "Arbeitstier": "Ich muss es einfach tun, ich weiß nicht genau, warum. Ich vermute, es ist ein Zwang. Wenn ich ein Buch abschließe, breche ich zusammen. Aber bis jetzt - auch wenn ich manchmal gedacht habe, das war jetzt wirklich das Letzte, das ich geschrieben habe - ist immer irgendetwas passiert. Ich habe eine neue Idee und der Drang beginnt wieder."

AUDIO: Der New Yorker Geschichtenerzähler - Paul Auster wird 75 (4 Min) Der New Yorker Geschichtenerzähler - Paul Auster wird 75 (4 Min)

Verheiratet mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt

Neben Romanen, Essays und aktuell einem Sachbuch schrieb er auch eine Liebeserklärung an seine Schreibmaschine. Und trat in einen künstlerischen Austausch mit der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle: Er machte sie zur Romanheldin, sie setzte einiger seiner Ideen in die Realität um, gemeinsam brachten sie ein Kunstbuch heraus. Das durfte Austers Frau, die Schriftstellerin Siri Hustvedt, wahrscheinlich als Erste lesen. "Siri ist für mich die erste und einzige wichtige Kritikerin meiner Arbeit. Ich zeige ihr alles, was ich schreibe." Seine Frau Siri sagt dazu: "Paul hat die Angewohnheit, mir alles vorzulesen - deutlich öfter als ich das umgekehrt tue."

Eines der Gesichter von "Writers Against Trump"

Beim Schreiben zieht sich Paul Auster in den Keller zurück, er braucht Stille. Ansonsten liebt er Bach - und unterstützt seine Tochter Sophie bei ihren musikalischen Plänen. Für ihre erste CD steuerte er einige Songtexte und Übersetzungen französischer Gedichte bei. "Er sagte zu mir, wir sollten Texte nehmen, die es schon gibt. Er zeigte mir seine Übersetzungen französischer Gedichte, die er angefertigt hatte, als er ungefähr 20 und in meinem Alter gewesen war. Dann saßen wir oben in meinem Zimmer und wählten die Texte aus", berichtet Sophie. Frankophiler Drehbuchautor, Baseball-liebender Intellektueller und eines der Gesichter der Bewegung "Writers Against Trump", also des Widerstands amerikanischen Schriftsteller gegen den ehemaligen US-Präsidenten - für all das steht Paul Auster. Vor allem aber ist er ein begnadeter Geschichtenerzähler.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 03.02.2022 | 06:40 Uhr