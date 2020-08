Stand: 31.07.2020 12:23 Uhr - NDR Kultur

Den Traum vom eigenen Kinderbuchverlag verwirklicht von Linda Ebener

Die Corona-Pandemie hat viele Geschäfte, Künstlerinnen und Künstler ins Straucheln gebracht. Es gibt nur wenige Aufträge und kaum Auftritte. Eine Kinderbuchautorin aus Stockelsdorf bei Lübeck hat sich davon allerdings nicht unterkriegen lassen und ist aktiv geworden: Kathrin Goldfeld hat ihren eigenen Verlag gegründet, den GoldfeldVerlag.

Die 39-Jährige ist hochschwanger, es könnte jeden Moment losgehen, sagt sie. Trotzdem hat Kathrin Goldfeld immer noch etwas anderes im Kopf: ihren neu gegründeten Kinderbuchverlag. Es war schon immer ihr größter Wunsch, Bücher zu schreiben, sie im eigenen Verlag zu veröffentlichen und dann ihre Werke im Buchladen stehen zu sehen, erzählt sie. Und genau das hat sie im April dieses Jahres geschafft - darauf ist sie stolz.

"Ich habe von klein auf schon angefangen zu schreiben, habe in der Schulzeit auch schon kleine Bücherchen gebastelt, und das war immer so im Hinterkopf drin", erzählt sie. Irgendwann habe sie dann begonnen, das erste Buch zu schreiben, dann das zweite. "Aber es war nie so, wie ich mir das vorgestellt hatte, von der Illustration, von der Aufmachung her. Deshalb haben wir jetzt selber losgelegt und hoffen, dass sich das auch etabliert“, so die Autorin.

Von der Corona-Pandemie nicht stoppen lassen

Mit "Wir" meint sie auch ihren Mann Vadim, der ihr immer zur Seite steht und sie unterstützt. Gerade während der Schwangerschaft ist er für sie eine wichtige Stütze: "Jetzt durch die Schwangerschaft war ich sowieso etwas zerstreut und da war es gut, dass da jemand wie ein Baum steht und sagt, wie es weitergeht. Meistens sind ja die Autoren nicht wirklich die Prädestinierten fürs Führen eines Verlages und da ist es gut, dass man noch jemanden hat, der den Überblick behält", erzählt Kathrin.

Von der Corona-Pandemie haben sich Kathrin und ihr Mann nicht beeinflussen lassen, für sie war es genau der richtige Zeitpunkt. Denn die Idee zum eigenen Kinderbuchverlag kam ihr schon vergangenes Jahr im Herbst. Alles stoppen und aufs nächste Jahr verlegen wollten sie nicht. "Die Kinder sind jetzt viel zu Hause, die Eltern haben jetzt meist mehr Zeit, warum soll man dann nicht die Liebe zum Lesen wiederentdecken und die Kinder dahingehend noch ein bisschen unterstützen? Deswegen haben wir gedacht, wir wagen das jetzt und hoffen auf viel Unterstützung", erklärt Kathrin.

Tochter hilft fleißig mit

Auch die sechsjährige Tochter Claire wird eingebunden, denn sie ist die größte Kritikerin ihrer Mutter. Claire durfte das Buch "Pina und das Waldlabor", das als erstes im GoldfeldVerlag erschienen ist, als Erste lesen. Den Anfang kann Claire sogar schon auswendig: "Kennt ihr den Wald? Nein, nicht irgendeinen Wald, ich meinte einen ganz bestimmten. Nur dort findet ihr etwas ganz Besonderes unter der Erde, zwischen den alten Wurzeln des einzigartigsten Wesens, dass ihr jemals zu Gesicht bekommen habt. Tief im Erdboden, gut versteckt und von wenigen Menschen betreten, liegt Pinas Waldlabor", trägt die Sechsjährige vor.

Beim ersten Lesen ist Claire auch sogleich etwas aufgefallen - die kleine "Lektorin" hatte wichtige Anmerkungen, sagt Mutter Kathrin: "Sie ist eine gute Kritikerin gewesen und hat auch das ein oder andere bemängelt und da hat sich Mama dann noch mal hingesetzt. Die Charaktere zum Beispiel, dann war der eine zu böse oder der andere sollte lieber sein und das Optische war dann nicht so passend. Das ist natürlich Geschmackssache, aber wir haben uns da einige Kinder zu Rate gezogen", berichtet die Kinderbuchautorin.

Die Sechsjährige ist sehr stolz darauf, dass sie ihrer Mutter Feedback zu ihren Büchern geben kann. "Pina und das Waldlabor" gefällt Claire richtig gut und gelernt hat sie auch etwas - nämlich "wie man sich ein bisschen um die Umwelt kümmert".

Das Buch ist für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter und zum Vorlesen geeignet. Das zweite Buch der Reihe ist bereits in Arbeit und soll noch vor Weihnachten erscheinen. Der dritte Band ist zu Ostern 2021 geplant.

