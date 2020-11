Zwischen Freude und Leid: Buchhandel in Zeiten von Corona Stand: 21.11.2020 05:54 Uhr Corona bestimmt derzeit unser Leben. Wie gut, dass uns die Bücher geblieben sind: Tatsächlich wird wieder mehr gelesen. Bahnhofs- und Flughafen-Bücherläden haben jedoch zu kämpfen. Beitrag anhören 4 Min

von Bernd Kalauch

Bei den meisten anderen Buchhandlungen herrscht so etwas wie trotziger gedämpfter Optimismus - auch bei der Thalia-Filiale im Rostocker Kröpeliner-Tor-Center. Im März war sie kurzzeitig geschlossen, doch im Sommer lief es bereits sehr gut. "Wir hatten im Frühjahr fünf, sechs Wochen zu. Das ist natürlich ein Einschnitt, den man auch nicht wieder aufholen kann, aber wir sind froh, dass es danach so gut wieder losging", sagt Buchhändlerin Corinna Burmeister.

Im Oktober waren die Pforten dann wieder dicht, aber das hatte diesmal nichts mit Corona zu tun. "Das hatte damit etwas tun, dass das ein sehr umfangreicher, sehr staubiger Umbau war, dem wir den Kunden nicht zumuten wollen", schildert Burmeister "Dann haben wir gesagt, wir schließen eine Woche und machen den Laden wieder auf, wenn er schön ist."

Vorlesen scheint wieder mehr im Trend

Die 980 Quadratmeter große Filiale ist teils schon weihnachtlich geschmückt. Die Regale, Counter und Büchertische prallgefüllt. Markierungen auf dem warmen Holzoptikboden sorgen für Orientierung und Abstand bei den Kunden, es herrscht reges Treiben. Buchhandlungsleiterin Burmeister freut es und sie hat gerade in Coronazeiten einen Run auf Bücher ausgemacht. "Wir haben eine sehr große Nachfrage nach Vorlesebüchern, nach Bilderbüchern - man hat irgendwie das Gefühl, dass sich wieder mehr Leute mit ihren Kindern hinsetzen und tatsächlich vorlesen." Die zentrale Lage im modernen Einkaufs-Center sorgt mit für einen guten Umsatz.

Weitere Informationen Vorlesetag: Tipps für Eltern zum Vorlesen Am Freitag war bundesweiter Vorlesetag. NDR Info gibt Tipps, wie das Vorlesen den Eltern und den Kindern Spaß macht. mehr

Gutes Geschäft in der Stadt, Einbrüche am Strand

Axel Neumeister ist Inhaber von drei Buchhandlungen - zwei in Kühlungsborn und eine am Markt in Bad Doberan. Während es in der Buchhandlung am Markt in Bad Doberan durch die Treue der Stammkunden einigermaßen normal läuft, hat er in Kühlungsborn mit für diese Jahreszeit untypisch leeren Hotels ein Problem. "Im Moment fehlen einfach die Gäste. Allerdings habe ich auch meine Einheimischen", sagt der Buchhändler. Axel Neumeister lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn es schon an die Rücklagen geht. "Es ist aber noch nicht so weit, dass ich da irgendwo in Nöte komme."

Auch Birgit Rothart-Neumeister - Angestellte in der Strandbuchhandlung Kühlungsborn Ost - ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Aber auch für sie hat Corona viel verändert. "Der Vormittag ist immer noch ertragbar. Aber so die letzten zwei Stunden denkt man dann schon 'oh Gott, vielleicht verirrt sich noch mal einer'". Trotzdem zeigt ihr Daumen nach oben. "Die treuen Leser kommen, aber man muss eindeutig mehr am Kunden arbeiten."

Kiezbuchhandlung "Sequential Art" lebt vom Stammkunden

Ronald Zeug ist Inhaber, Leiter und Angestellter in einer Person der Kiezbuchhandlung Sequential Art in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Mit seinem kleinen Laden im Barnstorfer Weg hat er sich einen Jugendtraum erfüllt. Comics, Graphic-Novels, junge Belletristik, kleine Verlage- Grafik und Design sind sein Metier. Damit steht er in Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz, aber fast alleine da. "Es gibt andere Buchhandlungen, die bedienenden den Manga Markt und man bekommt natürlich auch in klassischen Bahnhofsbuchhandlungen die Superhelden-Comics", sagt Zeug. "Ich mache so die künstlerische Schiene - also auch Graphic Novels. Es ist allerdings auch kein reiner Comicladen."

Zeug lebt von Stammkunden, aber auch von Leuten, deren Interessen anderswo im Buchhandel nicht bedient werden. Beispielsweise kommt der 11-jährige Wilhelm aus Biestow immer mit dem Fahrrad vom Rostocker Stadtrand in den Barnstorfer Weg, weil es nur dort seine Lieblings-Comic-Reihe gibt: Dog Man. "Ich habe bislang fünf Teile hier schon gekauft, deswegen bin ich sozusagen Stammkunde".

Ronald Zeug wird mit Deutschem Buchhandlungspreis ausgezeichnet

Gedränge, wie zur Hochsaison in den Buchhandlungen in Kühlungsborn oder bei Thalia, herrscht in Ronald Zeugs Kiezbuchhandlung nie, eher die Intimität eines gemütlichen Lesezimmers mit gelegentlichem Besuch von Freunden. Für seine außergewöhnliche Buchhandlung wird Sequential-Art-Inhaber Ronald Zeug in diesem Jahr ausgezeichnet. Am 29. November werden die Preisträger des diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreises in einer Online-Zeremonie digital geehrt.

Weitere Informationen Deutscher Buchhandlungspreis für Bienenbütteler Buchhandlung Neben der Buchhandlung Patz ist auch eine Lüneburger Buchhandlung unter den Preisträgern - zum fünften Mal in Folge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 20.11.2020 | 19:00 Uhr