Vorgeschmack auf den Bücherherbst mit dem Gemischten Doppel Stand: 24.08.2021 12:00 Uhr Das Gemischte Doppel präsentiert zum Spätsommer literarische Neuerscheinungen - Romane, Sachbücher und Lyrik. Mit dabei: Neues von Daniela Krien, Heinz Strunk und Colson Whitehead.

Für NDR Kultur haben sich Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz, der Leiter des Hamburger Literaturhauses, durch den ersten Schwung frisch-gedruckter Bücher dieses Spätsommers gelesen. Die Besten empfehlen sie am 31. August in der Matinee von 10 bis 13 Uhr - im Gespräch mit Moderatorin Raliza Nikolov.

Neue Bücher von Daniela Krien, Heinz Strunk und Colson Whitehead

Für Rainer Moritz ist es ein "Bücherherbst voller Optimismus": Denn Lesungen in Literaturhäusern und Buchhandlungen können wieder stattfinden und die Buchmesse in Frankfurt hofft ebenfalls auf einen "normalen" Betrieb. In der Sendung empfiehlt er unter anderem die neuen Bücher von Daniela Krien, Heinz Strunk und Colson Whitehead; er hat aber auch einige literarische Entdeckungen dabei, wie den Prix Goncourt Gewinner 2020: Hervé Le Tellier mit seinem irrwitzigen Roman "Die Anomalie". Annemarie Stoltenberg setzt auf einen alten Satz von Regisseur Billy Wilder "Du sollst nicht langweilen" und hat dafür natürlich das passende Buch ausgewählt. In "Mr. Wilder & ich" von Jonathan Coe geht es um die Dreharbeiten zu Wilders vorletztem Film und verwoben damit seine eigene Lebensgeschichte. Außerdem empfiehlt die NDR Kultur Literaturexpertin einen Kunstkrimi, Familiengeschichten und ein Buch über das Watt.

Die Bücher der Sendung

Machen Sie mit! Buch-Paket des Gemischten Doppels im Quiz gewinnen! Das Gemischte Doppel gibt Lesetipps für den Spätsommer. Testen Sie Ihr Wissen mit unserem Quiz und gewinnen Sie ein Buch-Paket! Quiz

AUDIO: Klaus Püschel - Rechtsmediziner, Ehrenkommissar, Krimiautor (55 Min) Klaus Püschel - Rechtsmediziner, Ehrenkommissar, Krimiautor (55 Min)

AUDIO: "Sweetheart, es ist alle Tage Sturm": Feiningers Briefe an Julia (5 Min) "Sweetheart, es ist alle Tage Sturm": Feiningers Briefe an Julia (5 Min)

AUDIO: "Caravaggios Schatten": Raffinierter Krimi von Bernhard Jaumann (4 Min) "Caravaggios Schatten": Raffinierter Krimi von Bernhard Jaumann (4 Min)

AUDIO: Jonathan Coe: "Mr. Wilder & ich" - bezaubernder Sommer 1976 (5 Min) Jonathan Coe: "Mr. Wilder & ich" - bezaubernder Sommer 1976 (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 31.08.2021 | 10:00 Uhr