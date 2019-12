Stand: 20.12.2019 13:10 Uhr - NDR Kultur

Theodor Fontane und seine Tochter Mete Vaters Tochter von Dagmar von Gersdorff Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

In diesem Jahr ist der 200. Geburtstag des großen Schriftstellers Theodor Fontane. Aus diesem Anlass ist viel an Fontane erinnert und seine Werke sind aus den Regalen geholt worden, um sie zu lesen. Dagmar von Gersdorff, die bereits etliche hervorragende Biografien verfasst hat, zuletzt über Julia Mann, die Mutter von Heinrich und Thomas Mann, hat sich nun mit dem Verhältnis vom Vater Fontane zur Tochter beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben: "Vaters Tochter".

Emilie Fontane war verzweifelt, als sich 1860 ein neues Kind ankündigte. Sie schrieb ihrer Mutter, sie habe weder Hemdchen noch Windeln oder irgendetwas, auch die Wohnverhältnisse waren beengt. Aber für den Vater war es ein großer Glückstag, als am 21. März seine Tochter zur Welt kam.

"Fontane hatte nur diese eine Tochter. Es waren ihm immerzu Söhne geboren worden. Insgesamt sechs. Wenn auch nur drei am Leben blieben. Nun war endlich eine Tochter auf der Welt, auf die er sich schon so gefreut hatte, dass sie sein Liebling war, kaum dass sie das Licht der Welt erblickt hatte." Leseprobe

Enge Beziehung zwischen Fontane und seiner Tochter

Dagmar von Gersdorff beschreibt ein inniges Verhältnis zwischen Vater und Tochter, das später fast kameradschaftlich wirkte. Das Verhältnis zur Mutter schien sehr viel kühler. In einem Brief von einer Reise nach England, die beide unternahmen, konstatierte die Mutter:

"Eine Schönheit ist sie nicht. Und er hat sich drein geschickt und hat gesagt: Dann wird sie wohl keine Schönheit werden, aber das spielt ja nun bei einer Frau nicht die Hauptrolle. Es ist ja immer das Herz, und er meinte die Liebe, auf die das größte Gewicht gelegt wird." Leseprobe

Kühles Verhältnis zwischen Mutter und Tochter

Auf einem Foto in Dagmar von Gersdorffs Buch sieht man eine durchaus aparte junge Frau mit schlanker Gestalt. Und sie muss eine außergewöhnlich geistreiche, blitzgescheite Person gewesen sein. Sie hatte eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert, doch gleich in der ersten Stellung bei der Familie Stockhausen ging etwas schief.

Mete kam nach Hause und beichtete dem Vater, sie habe sich in den Hausherrn, den berühmten Sänger Julius Stockhausen, verliebt und könne dort nicht bleiben. Ihre Mutter war entgeistert und empört, sprach nicht mehr mit ihrer Tochter, die sich dann in einem Brief an den Vater wandte:

"'Bitte schick mir Geld!' Sie ist also abgereist aus Berlin, ist nach Rostock gefahren. Sie sucht in Rostock einen Gynäkologen auf ... Es gibt für mich vielerlei Hinweise. Man muss sich natürlich fragen: Wenn sich eine Achtzehnjährige in einen 52-jährigen, schönen Mann verliebt, ist der schöne Mann gänzlich unbeteiligt? Leseprobe

Die Eltern hoffen auf eine Heirat des Mädchens

Das Leben von Martha, genannt Mete, hat in dieser Zeit einen Knick bekommen. Sie wird ihr Leben lang an Unterleibsschmerzen leiden und kränklich bleiben und die allergrößte Sorge der Eltern bleibt, ob sie endlich heiraten wird. Die Nervosität steigt, und der Vater fragt nach einem Verlobten, der zumindest in Aussicht stand:

"Es ist ja nett von Dir, lieber Vater, dass Du Dich so intensiv um meine Angelegenheit kümmerst und ich antworte Dir hiermit zum ersten und auch zum letzten Male: Wir heiraten nicht!" Leseprobe

In der Ehe scheint Mete nicht glücklich geworden zu sein

Ein paar Jahre später wird Mete doch noch einen sehr vermögenden Mann heiraten. Für den Vater offenbar eine große Erleichterung. Kurz danach stirbt Theodor Fontane und erlebt nicht mehr mit, dass seine Lieblingstochter auch verheiratet nicht ihren Hang zur Melancholie und inneren Dramen verliert.

Bei Dagmar von Gersdorff kann man das intensiv miterleben: Diese unentwegte Sorge um die Kinder, die nicht aufhört. Dazu zeigt sie, in welche Weise die Geschichten und Erlebnisse der Tochter im Werk Fontanes auftauchen. Gleich nach Dagmar von Gersdorffs Buch möchte man in "Effie Briest" oder "Frau Jenny Treibel" oder anderen Stoffen weiterlesen.

Vaters Tochter von Dagmar von Gersdorff Seitenzahl: 197 Seiten Genre: Roman Verlag: Insel bei Suhrkamp Bestellnummer: 978-3-458-36430-6 Preis: 18,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 24.12.2019 | 12:40 Uhr