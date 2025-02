"Conni"- und "Pixi"-Zeichnerin Eva Wenzel-Bürger gestorben Stand: 07.02.2025 18:49 Uhr Sie gab "Pixi" seine Zipfelmütze und Conni ihren Ringelpulli und die Schleife im Haar: Die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger ist tot. Sie starb am 31. Januar im Alter von 92 Jahren in Berlin, wie der Hamburger Carlsen-Verlag am Freitag mitteilte.

Wenzel-Bürger wurde am 2. Februar 1932 in Berlin geboren, wo sie später eine Ausbildung als Grafikerin absolvierte. Bereits in den 1960er-Jahren machte sie sich als Kinderbuchillustratorin einen Namen. 1982 zeichnete sie den Waldwichtel "Pixi" - Namensgeber und Held der gleichnamigen Bücher - mit Zipfelmütze und roten Stiefeln. Zuvor hatte sie bereits zahlreiche "Pixi"-Geschichten illustriert.

Weitere Informationen 70 Jahre Pixi: Von Hamburg in jedes Kinderzimmer Deutschlands 70 Jahre begleiten die Pixibücher unzählige Kinder bei ihren ersten Leseerfahrungen. Ein Blick auf ihre Geschichte - bis heute. mehr

Mehr als 30 "Conni"-Bücher bebildert

Zehn Jahre später schuf sie das Bild einer weitere Kinderbuchfigur, die bis heute in zahlreichen Kinderzimmern zu Hause ist: "Conni" mit dem rot-weißen Ringelpulli und der roten Schleife im Haar. 25 Jahre lang prägte die "Conni"-Bilderbuchreihe das Schaffen der Illustratorin.

Mehr als 30 Bücher dieser Reihe erschienen mit ihren Bildern, bevor sie sich zurückzog und jüngeren Kollegen die Weiterführung überließ. Daneben veröffentlichte Wenzel-Bürger zahlreiche weitere Bilderbücher, wie "Das muss auch anders gehen" (1983) und "Schornsteinfeger Nante geht zu seiner Tante" (1984).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 07.02.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Comic