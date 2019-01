Stand: 01.01.2019 12:00 Uhr

Theodor Fontanes Frauen Gerade dadurch sind sie mir lieb von Christine von Brühl Vorgestellt von Ulrike Sárkány

Auch wenn der 200. Geburtstag Theodor Fontanes erst am 30. Dezember 2019 zu feiern sein wird, ist das Jahr 2019 selbstverständlich ein Fontane-Jahr. Der 1819 in Neuruppin zur Welt gekommene Apothekersohn, dessen schriftstellerischer Erfolg erst spät in seinem Leben kam, gehört für uns heute zu den ganz großen deutschen Literaten. Christine Gräfin von Brühl hat ein Buch über Fontanes Frauen geschrieben: "Gerade dadurch sind sie mir lieb".

Ein Frauenversteher der ersten Stunde

Theodor Fontane war wohl der erste deutsche Schriftsteller, der sich aufrichtig dafür interessiert hat, was in Frauenköpfen vor sich geht. Er hat sie als gleichberechtigte menschliche Wesen betrachtet, die genau wie Männer schlechte Angewohnheiten haben, ihren eigenen Weg wählen und Fehler begehen können. Christine von Brühl, die Kundin in der Apotheke in Berlin ist, in der Theodor Fontane 1845 Zweiter Rezeptar war, hat sich die Frauen in seinem realen Leben und die Frauengestalten in seinem Werk vorgenommen.

"Immer wieder wurde auch über einzelne Frauen geschrieben, aber in dieser umfassenden Form gibt es das bis jetzt nicht", sagt die Autorin. "Der Mittelteil des Buches beschäftigt sich ausschließlich mit dem Werk. Dort wird jede einzelne Frauengestalt noch mal erwähnt sowie das Werk, in dem sie auftaucht. Das letzte Drittel des Buches beschäftigt sich mit fünf Frauen aus Fontanes Werk, die eindeutig auf ein reales Vorbild zurückgehen. Deren Lebenswelt habe ich ausführlich beschrieben, weil man ja nicht so genaue Vorstellungen hat, wie viele verschiedene Leben die Frauen damals führen konnten."

Die fünf Frauen nach realen Vorbildern

Die fünf Figuren sind die Brandstifterin in "Grete Minde", die Ehebrecherin in "L'Adultera", die Salonière in "Schach von Wuthenow", die Fürstengeliebte in "Cécile" und die Liebhaberin in "Effi Briest". Die Auflösung des Titels "Gerade dadurch sind sie mir lieb", findet sich dann in der Schlussbetrachtung: "(...) um ihrer Menschlichkeiten, d.h. um ihrer Schwächen und Sünden willen."

Das gängige Rollenmodell für eine Frau des 19. Jahrhunderts sah vor, dass sie im Kreis der Familie hart arbeitet und ansonsten das tugendhafte stille Pendant eines heldenhaften Mannes zu sein hat. Fontane stellt das sanft infrage.

"Was machen Frauen aus dieser Situation, die ja durchaus kompliziert und einschränkend ist? Wie erfindungsreich und fantasievoll sind sie? Wie fröhlich, lustbetont oder unbeschwert leben sie ihr Dasein? Es war mir ganz wichtig, dass das klar wird, dass es nicht alles arme Geschöpfe sind", sagt Christine von Brühl.

Frauen spielten in Fontanes Umfeld eine wichtige Rolle

In Fontanes verwandtschaftlichem Umfeld waren seine Mutter, seine zwei Schwestern und natürlich seine Ehefrau Emilie und seine Tochter Martha sehr wichtig für ihn. Von seiner Frau hieß es über lange Zeit, sie habe seine schriftstellerische Arbeit nicht gutgeheißen und sei ein Hemmschuh gewesen.

"Die Behauptung, dass Emilie der Ansicht war, ihr Mann sei gar kein Dichter und könne gar nicht schreiben wurde jahrelang kolportiert", sagt die Autorin. "Ich folge da Gotthard Erler, dem hervorragenden Fontane-Forscher, der dieses Vorurteil in seiner Emilie-Biografie bereits widerlegt hat. Fontanes Frau war ihrem Ehemann ihr Leben lang treu - bis an sein Lebensende, sie hat ihn nur um zwei, drei Jahre überlebt. Zum Schluss hat sie ihm bei seinen Manuskripten viel geholfen: Sie hat Korrektur gelesen, seine Korrekturen eingearbeitet und war auch häufig die erste Leserin seines Werkes. Trotzdem bleibt dieses Urteil haften, sie sei ungebildet und hätte ihn nicht unterstützt."

Sorgfältige Recherche in Briefen und weiteren Quellen

Christine von Brühl stützt sich in ihrer Recherche auf die genaue Lektüre der erhaltenen Briefe und auf zahlreiche Sekundärquellen und auch auf den Besuch der Originalschauplätze, wie etwa die Apotheke, in der Fontane gearbeitet hat, und die nahegelegene Weidendammer Brücke, auf der er Emilie bat, seine Frau zu werden.

"Ich habe mir im Fontane-Archiv in Potsdam die Haushaltsbücher von Emilie. Ein wunderbarers Erlebnis, zu wissen, wie diese aussahen: lang, schmal, hoch und dunkel gebunden - und auch ihre Handschrift zu sehen", schwärmt von Brühl.

Christine von Brühls Buch steckt mit dieser Begeisterung an, denn es ist unterhaltsame, eingängige Lektüre, dennoch hochinformativ, mit präzise recherchierten Fakten und wissenschaftlich korrekter Befußnotung und Bibliografie. Anschließend liest man alle Fontane-Romane mit neu geschärften Augen!

Gerade dadurch sind sie mir lieb von Christine von Brühl Seitenzahl: 368 Seiten Genre: Sachbuch Zusatzinfo: mit 16 Abbildungen Verlag: Aufbau Bestellnummer: 978-3-351-03730-7 Preis: 22,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 02.01.2019 | 12:40 Uhr