Carolin Kebekus: Was haben Schlümpfe mit Frauenverachtung zu tun? Kebekus räumt in "Es kann nur eine geben" mit Klischees auf und kritisiert den Konkurrenzdruck unter Frauen. Und sie wäre nicht eine großartige Comedienne, wenn das Buch nicht auch sehr unterhaltsam wäre.

von Claudia Kuhland

Es klingt eigentlich leicht: Wer begabt und klug ist, hat alle Chancen, nach oben zu kommen. Doch für Frauen gilt das nur bedingt. Warum das so ist, analysiert die bekannte Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carolin Kebekus in ihrem Buch "Es kann nur eine geben". Kebekus räumt in ihrem Buch auch mit weiblichen Klischees auf und kritisiert den Konkurrenzdruck unter Frauen.

Schlümpfe und Frauenverachtung

Was haben Schlümpfe mit Frauenverachtung zu tun? Viel für Carolin Kebekus. In ihrer Kindheit gab's zahllose männliche Schlümpfe, alle mit einem besonderen Charakter und nur eine Schlumpfine, ohne jegliches Talent - außer dem, männliche Schlümpfe zu stressen. "Die haben etwas, das sie zu etwas Besonderem machen, das ist dann auch der Name des Schlumpfes", erzählt Kebekus. Der starke Schlumpf heißt demnach auch "starker Schlumpf" - andere "Torten-Schlumpf" oder "Blumen-Schlumpf". "Die Schlumpfine hat nicht mal diese Namen, sondern sie ist nur die Frau. Sie kann im Grunde nichts, außer Stöckelschuhe und blonde Haare haben. Das zieht sich durch so viele Geschichten und durch so viele Bilder, die man hat, dass es nur eine geben kann und die reicht dann auch."

Weil das natürlich nicht reicht, hat Carolin Kebekus ein Buch geschrieben. Es geht vor allem der Frage nach: Was hat die Vorstellung von "der Einen" mit der Konkurrenz zwischen Frauen zu tun? "Ich glaube, dass die Konkurrenz unter Frauen entsteht, weil wir das Gefühl haben, es gäbe nicht genug Platz für alle. Wenn es eine Frau gibt, egal in welcher gesellschaftlichen Konstellation, dann reicht die. Dann hat man immer das Gefühl, da ist schon eine. Da brauchen wir keine mehr," sagt die Comedienne. Das Thema habe sie so angezogen, dass sie gemerkt habe: "Das in zehn Minuten auf der Bühne in einer lustigen Nummer zu bearbeiten, reicht mir nicht".

In ihrem Buch findet Kebekus allerhand eingängige und vor allem witzige Belege für ihre Thesen: Alltägliches oder Kindheitsprägungen wie Märchen. Auch da steht immer "die Eine" im Mittelpunkt - die schöne und oft sehr dumme Prinzessin. Nur ein Mann kann sie aus ihrer selbst verschuldeten Misere retten. "Da kommt der Prinz vorbeigeritten an dem toten Schneewittchen und sagt zu den Zwergen: 'Diese Leiche interessiert mich persönlich'. Selbst im Tod ist sie noch so schön, dass der Prinz sich für sie entscheidet," sagt Kebekus. "Und das ist das Wichtigste, dass wir es schaffen, dass ein Mann sich für uns entscheidet. Und deswegen beißen wir alle anderen Frauen weg - sozusagen symbolisch, damit wir die sind, die am Tisch sitzen mit den Jungs."

Kebekus: Erfolgreich im Comedy-Geschäft

Caroline Kebekus war oft selbst diese eine, die erfolgreichste Comedienne Deutschlands. Sie hat die "1 Live Krone" und diverse Male den "Deutschen Comedy Preis" abgeräumt - als erste Frau auch gegen männliche Konkurrenz. Und nun auch den Grimme-Preis für ihre Show im Ersten. Dabei hat sie eine ganze Weile gebraucht, um sich selbst Feministin zu nennen: "Ich weiß noch, als ich gedacht habe: 'Uh, Feministin - nein, nein, nein.' Das war auch in meinem Kopf so: 'Das ist was ganz Anstrengendes. Ich will nicht anstrengend sein, das bin ich nicht.' Und dann hat eine Journalistin mir in einem Interview mal gesagt: 'Das ist so schade, dass Sie nicht sagen, dass Sie Feministin sind, weil das super wäre. Es würde uns total helfen. Und eigentlich sind Sie Feministin.' Ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht: 'Sie hat recht'."

Das Buch ist eine oft persönliche Spurensuche. Etwa in den beiden wichtigsten Institutionen ihres Lebens, dem Kölner Karneval und der katholischen Kirche. Als Frau fühlte sie sich dort immer als Mensch zweiter Klasse. Aus Empörung ist sie längst aus der Kirche ausgetreten, aber auch in ihren Shows rechnet sie weiter regelmäßig mit sexistischen katholischen Männern ab und unterstützt die Reformerinnen von Maria 2.0. Warum? "Ich bin katholisch getauft und ich gehöre in die Gemeinschaft der Christen. Ich fühle mich da auch zugehörig. Wenn ich mir jetzt die jüngsten Entwicklungen angucke, wie die katholische Kirche mit den Opfern von sexueller Gewalt durch Priester und Kleriker allgemein umgeht, dann werde ich so sauer", berichtet sie.

"Es kann nur eine geben": Lustiges Buch zu einem schweren Thema

Feminismus à la Kebekus, das ist nichts revolutionär Neues aber ein wirklich lustiges Buch zu einem schweren Thema - ein witziger, gut recherchierter Grundkurs in Sachen Feminismus. "Mich treibt dieses Thema einfach immer wieder an. Bei all dem, was ja wirklich ätzend ist und schlimm ist, wo man so schwere Arme kriegt, wenn man über das Thema nachdenkt, liegt für mich auch so viel Komik und so viel Absurdität drin." Da habe sie das Gefühl, es ergebe Sinn, dass "jemand meinen crazy Blickwinkel darauf mitbekommt". Das Buch ist übrigens auch lesenswert für Männer, Schlümpfe und Prinzessinnen.

