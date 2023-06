"Buxtehuder Bulle": Jugendbuchpreis für US-Autorin Jennifer Barnes Stand: 28.06.2023 07:32 Uhr Die US-amerikanische Autorin Jennifer Lynn Barnes erhält in diesem Jahr den renommierten deutschen Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle". Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Er wird seit 1971 vergeben.

Beim öffentlichen Preisentscheid am Dienstagabend in Buxtehude stimmte die Jury für den Roman "The Inheritance Games" - auf Deutsch "Erbschaftsspiele" - der US-Autorin Barnes. Das Buch bildet den Auftakt zu einer Thriller-Reihe, in der es um dunkle Familiengeheimnisse geht. "Nach jedem Buch denke ich immer wieder: Jetzt weiß ich endlich, wie man ein gutes Buch schreibt. Aber dann kommt das nächste Buch - und es ist wieder komplett anders", sagt die Autorin über ihr Schreiben. "Ich mache mir vorab nicht zu viele Skizzen und Pläne. Für mich macht einen Großteil des Spaßes am Schreiben aus, unterwegs zu entdecken wo es hingeht."

80 Titel waren im Rennen

Auf der Shortlist standen 80 Titel. In die Finalrunde schafften es sechs Werke von Schriftstellerinnen aus den USA, England, Österreich und Deutschland. "Bullen"-Koordinatorin Melanie Hainke hofft, den Preis im November an die Gewinnerin übergeben zu können.

Diese Bücher standen mit im Finale

"Wie ein Herzschlag auf Asphalt" von Deb Caletti

"Nichts wird wie vorher sein" von Sera Milano

"Loveless" von Alice Oseman

"Dazwischen: Wir" von Julya Rabinowich

"In unserem Universum sind wir unendlich" von Sarah Sprinz

VIDEO: Mika Ekelhoff - bester Vorleser Deutschlands (26.06.2023) (3 Min)

Paritätisch besetzte Jury

Der "Buxtehuder Bulle" wird seit mehr als 50 Jahren für das nach Jury-Meinung beste in deutscher Sprache veröffentlichte Jugendbuch des jeweiligen Vorjahres vergeben. Die Jury ist paritätisch mit jeweils elf Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren und elf Erwachsenen besetzt - eine Besonderheit in Deutschland. Im vergangenen Jahr gewann die dänische Autorin Malene Sølvsten mit ihrem Roman "Ansuz - Das Flüstern der Raben".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.06.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jugendbücher Krimis