Ausblick: Wie wird das Literaturjahr 2019?

In den ersten Tagen des neuen Jahres werden wohl wieder viele konstatieren müssen: "Es war einfach zu viel, was ich mir da aufgebürdet habe. Ich muss mich entlasten". Also: mehr Sport, weniger Schokolade, all diese nützlichen Ziele sind verschoben aufs Jahr 2020. Bleibt also noch der eine gute Vorsatz, an dem nicht zu rütteln ist: sich mehr Zeit zu nehmen, um mehr lesen zu können. Jetzt dürfen uns nur die Schriftsteller nicht im Stich lassen. Ein Gespräch mit Alexander Solloch aus der NDR Literaturredaktion mit einem Ausblick auf das literarische Jahr 2019.

Wird das Literaturjahr 2019 ein gutes?

Alexander Solloch: Auf jeden Fall! Es ist allerdings auch gar nicht so übermäßig gewagt, das einfach mal zu prophezeien, weil man das im Grunde von jedem Jahr sagen kann: ein gutes Literaturjahr. Zwar erscheint unübersehbar viel, von bis zu 90.000 Titeln im Jahr allein im deutschsprachigen Raum ist immer die Rede, und darunter ist natürlich auch ganz viel bedrucktes Papier, das ebenso gut auch unbedruckt hätte bleiben können. Aber darauf kann man sich verlassen: Ein paar Dutzend wirklich ergreifende, durchschüttelnde, merkwürdige Bücher sind immer dabei.

Neue Romane von Siri Hustvedt, Alina Brosnky und Peter Høeg

Und mal ehrlich: Wie viele Bücher kann man denn in einem Jahr gründlich lesen? Doch wohl nicht mehr als 30 oder 40, denke ich. Also können wir mit Spannung den neuen Roman von Sibylle Berg "GRM" erwarten. Grime ist in diesem düsteren Zukunftsentwurf eine neue Musikrichtung, die die totalüberwachten Menschen vor der völligen Verzweiflung zu retten verspricht. Wir erwarten neue, frohe Hoffnungen weckende Romane von Siri Hustvedt, Jaroslav Rudiš, Alina Bronsky und Peter Høeg. Es gibt wieder einen "Spiegel"-Reporter, der einen Roman vorlegt: Takis Würger. Sein Debüt "Der Club" war vor zwei Jahren sehr erfolgreich, in ein paar Tagen schon erscheint "Stella", eine dramatische Liebes- und Verfolgungsgeschichte im Dritten Reich. Und: Es kommt ein neuer Houellebecq namens "Serotonin". Vorab hat der Verlag viel Geheimniskrämerei drumherum betrieben, die Rezensionsexemplare knappstmöglich verschickt, jetzt wird er gelesen und am Montag dann hier besprochen.

Auf welche Bücher freuen Sie sich persönlich?

Solloch: Ich freue mich natürlich darauf, überrascht zu werden, neue Erzählstimmen kennenzulernen, persönliche Entdeckungen zu machen: Wer ist zum Beispiel eigentlich diese Doris Anselm, eine junge Autorin aus Niedersachsen, deren Roman "Hautfreundin" über die sexuelle Selbstfindung einer Frau im Mai erscheint? Oder Kristen Roupenian, deren Erzählungsband "Cat Person" demnächst auf Deutsch zu haben ist, Erzählungen, die in ihrer US-amerikanischen Heimat schon außerordentlich viel Furore gemacht haben. Sind sie tatsächlich so zupackend und bitterkomisch, wie es die Kritiker in den USA nahelegen?

Aber ganz besonders freue ich mich auf das neue Buch von Abbas Khider, diesem wahnsinnig charismatischen Berliner Autor, der einst aus Bagdad nach Europa floh: "Deutsch für alle" heißt das Buch, formal ein sehr schönes Lehrbuch, mit dem sich ernsthaft an einem reformierten Deutsch, das auch arabische Einwanderer problemlos lernen können, arbeiten ließe - tatsächlich aber, nach meinem ersten flüchtigen Lese-Eindruck, ein ungeheuer komischer Gesamtblick auf den Irrwitz menschlichen Lebens und Strebens und Lernens.

Wir haben bislang über die Belletristik gesprochen, wollen aber auch die Sachbücher nicht vergessen. Immerhin wird im November wieder der NDR Kultur-Sachbuchpreis verliehen. Wer wird ihn gewinnen?

Solloch: Möge die Jury entscheiden, möge sie richtig entscheiden, aber ganz unabhängig davon sei hier nur darauf hingewiesen, dass Ian Kershaw sich immerzu für sämtliche Preise, die Historikern so zugesprochen werden können, eignet: Im Frühjahr erscheint der zweite Teil seiner Europa-Geschichte. Der erste hieß "Höllensturz", dieser jetzt "Achterbahn". Wir begrüßen ihn übrigens gemeinsam mit dem Hamburger Literaturhaus am 10. April im Rolf-Liebermann-Studio des NDR.

Gespannt bin ich auch auf das neue Debattenbuch von Jagoda Marinić, Erzählerin, regelmäßige Kolumnistin in der "Süddeutschen Zeitung", im Mai auch Gast in unserem "Hör_Salon": "Sheroes. Neue Held*innen braucht das Land" heißt das Buch, das uns alle dazu aufrufen will, das öffentliche Gesprächsangebot, das "MeToo" doch gewesen sei, endlich anzunehmen. Spannend dürfte auch sein, was Karl-Heinz Ott in seinem neuen Buch "Rausch und Stille" treibt: Da nimmt er sich nämlich Beethovens Sinfonien vor. Aber wer welchen Preis gewinnt - nein, keine Ahnung! Jetzt wird erst einmal gelesen.

Die Fragen stellte Jan Wiedemann.

Eine ausführliche Vorausschau der gesamten NDR Kultur-Literaturredaktion gibt es am 5. Januar in der Sendung "BücherLeben".

