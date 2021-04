Die wichtigsten literarischen Ereignisse 2021 Stand: 03.04.2021 13:27 Uhr Viele großartige Bücher sind 2021 in deutscher Sprache schon erschienen. Viele weitere Werke sind angekündigt. Auf diese Romane, Lyrik und Sachbücher freuen wir uns gespannt. Eine kleine Auswahl - ohne Gefallensgarantie.

Die poetisch-philosophischen Betrachtungen in "Pantherzeit" von Marica Bodrožić über das Leben in Corona-Zeiten zeigen, dass gute Literatur nicht nur unterhaltsam ist, sondern uns immer wieder zu neuen Ansichten über unser gegenwärtiges Leben führt. Das Buch wurde Anfang des Jahres in der NDR Kultur-Reihe "Am Morgen vorgelesen" bereits vor der Veröffentlichung vorgestellt. Im Februar ist das Buch dann erschienen. Im Laufe des Jahres wird Marica Bodrožić auch noch in der Veranstaltungsreihe "Der Norden liest" zu Gast sein.

Auf die Corona-Zeit bezieht sich auch Juli Zeh in ihrem neuen Buch "Über Menschen", der schon im Titel auf ihren Erfolgsroman "Unter Leuten" anspielt. Mit der Vergangenheit beschäftigt sich der neue Roman von Steffen Kopetzky: "Monschau" blickt zurück auf das Jahr 1962. Er erzählt die Geschichte eines jungen Arztes, der in die Eifel geschickt wird, um eine Pockenepidemie zu bekämpfen. Einmal mehr vermischt Steffen Kopetzky wahre Begebenheiten und Fiktion auf spannende, zupackende Weise.

Weitere Bücher, die 2021 bereits erschienen sind

2021 jährt sich die Entführung des Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma zum 25. Mal. Bereits vor zwei Jahren hat Reemtsmas Sohn, der Musiker Johann Scheerer seine Erlebnisse rund um die Entführung in "Wir sind dann wohl die Angehörigen" verarbeitet. Sein neues Buch "Unheimlich nah" schildert sein Aufwachsen nach der Entführung in der ständigen Begleitung von Personenschützern.

Es muss nicht immer Prosa sein. Davon überzeugt die Hamburger Lyrikerin Anja Kampmann mit ihrem neuen Gedichtband "Der Hund ist immer hungrig". Judith Hermanns neuer Roman "Daheim" erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr früheres Leben hinter sich lässt und ans Meer zieht. Was entsteht, wenn eine alte Welt verloren geht? Die Geschichte scheint wie eine Parabel auf unsere Gegenwart.

Und dann ist da Helga Schuberts Buch "Vom Aufstehen". Die inzwischen 80-jährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin erzählt in ihrem autobiographischen Werk von ihrem Leben "als Kriegskind, Flüchtlingskind und Kind der deutschen Teilung". Eine Abenteuergeschichte der besonderen Art erzählt der französische Schriftsteller Sylvain Tesson in "Der Schneeleopard": Zusammen mit dem Fotografen Vincent Munier reist er nach Tibet, um eines der seltensten Tiere dieser Erde ausfindig zu machen.

Neuerscheinungen im April 2021

Am 15. April erscheint Shida Bazyars Roman "Drei Kameradinnen", in dem es um Freundschaft geht - und darum, wie sie sich inmitten der Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart bewährend und behaupten könnte. Am selben Tag erscheint "Fahrtwind" von Klaus Modick. Auch dort kämpft der Protagonist mit dem zeitgenössischen Wahnsinn. Judith Hermanns neuer Roman "Daheim" erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr früheres Leben hinter sich lässt und ans Meer zieht. Erscheint am 28. April beim S.-Fischer Verlag.

Spannende Buch-Ankündigungen

Die marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani hat im vergangenen Jahr einen weiteren Roman veröffentlicht: "Das Land der anderen" war in Frankreich ein sehr großer Erfolg. Erzählt wird die Liebesgeschichte einer jungen Elsässerin, die ihrem Mann in seine Heimat Marokko folgt und dort an die Grenzen von Toleranz und Tradition stößt. Am 24. Mai erscheint das Buch in deutscher Übersetzung.

"Marx, Wagner, Nietzsche": Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler wird im September 2021 ein Buch zu den drei großen deutschen Denkern des 19. Jahrhunderts veröffentlichen. Laut Rowohlt Verlag zeichnet Münkler dabei nicht nur ihre Lebenswege nach, sondern zeigt, wie sie in ihrer Zeit bürgerliche Konventionen sprengten, und damit den Weg für die enorme wissenschaftliche und kulturelle Dynamik Ende des 19. Jahrhunderts bereiteten.

75. Todestag von Gerhart Hauptmann

Der literarische Gedenk-Kalender ist außerdem voll mit wichtigen Erinnerungsanlässen. Der 150. Geburtstag von Heinrich Mann war bereits am 27. März. Weitere runde Gedenktage folgen beispielsweise am 6. Mai, dem 100. Geburtstag von Erich Fried, am 20. Mai: dem 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert, am 6. Juni: dem 75. Todestag von Gerhart Hauptmann, am 10. Juli: dem 150. Geburtstag von Marcel Proust und am 12. Dezember: dem 200. Geburtstag von Gustave Flaubert.

