Verlorene Seelen im Häusermeer von Budapest Budapester Überschreitungen von János Térey Vorgestellt von Jürgen Deppe

Die ungarische Literatur führt in Deutschland eher ein Schattendasein. Selbst die Großmeister Imre Kertész, Péter Esterházy oder Péter Nádas sind hierzulande fast nur namentlich bekannt. Bestseller sind ihre Werke nicht. Der Lyriker János Térey ist Anfang Juni mit nur 48 Jahren einem plötzlichen Herzversagen erlegen. Im kleinen Arco Verlag ist posthum sein Buch "Budapester Überschreitungen" erschienen.

Die Ambivalenz im Titel "Budapester Überschreitungen" ist gewollt. Zum einen beschreibt sie die Überschreitungen der Donau von Buda nach Pest und von Pest nach Buda, zum anderen aber auch die Überschreitungen zeitlicher Grenzen: vom Faschismus in den Sozialismus, vom Sozialismus in den Kapitalismus. Jeder Schritt hat bis heute Spuren in der Donaumetropole hinterlassen.

Vergessene Winkel in "Budapester Überschreitungen"

"Diese Stadtlandschaft blieb noch eine Weile bestehen,

Sozialismus im Zustand der Überreife. Zähflüssig wie Honig.

Mit heruntergekommenen Parks, schwankenden Umzäunungen,

Mit abgewrackten Plattenbauten, die einmal bunt sein wollten,

Wo man im Sommer nur vor sich hin schmort." Leseprobe

János Térey macht die Stadt in seinem letzten Buch zum Schauplatz seiner 14 Miniaturen. Kurz vor seinem plötzlichen Tod stellte er noch die Sätze voran:

"Ich beobachte diese Stadt seit fünfundzwanzig Jahren, auch einige Winkel, die der Blick von Reiseführern kaum erreicht. Diese Straßen durchstreift und benutzt niemand, nur das Wetter und die menschliche Erosion." Leseprobe

Erosion der Bewohner

Die menschliche Erosion beschreib Térey anhand der Bewohner der Stadt. Natasa, eine Frau mittleren Alters, wurde von ihrem 20 Jahre jüngeren Liebhaber verlassen und hält sich jetzt an ihren eigenwilligen Kater, der nicht einmal ihr gehört, sondern einem Nachbarn, und der auch keine Nähe und Vertrautheit zulässt, ihr aber doch das Gefühl davon gibt. Bis der Kater vergiftet wird und jämmerlich krepiert.

Téreys Kurztexte sind konzentriert auf wenige Akteure, wenige Schauplätze und wenig Handlung, entfalten aber viel Wirkung. Denn jeder Text ist auf Pointe geschrieben und unvorhersehbar. Jeder einzelne ist atemberaubend.

Wer lebt, hinterlässt Geräusche

Es ist, als habe Térey ein Richtmikrophon in die vergessenen Winkel von Budapest gehalten, in die lichtlosen Ecken, die kein touristischer Scheinwerfer erreicht. "Wer lebt, hinterlässt Geräusche": Dieser Titel einer der Momentaufnahmen passt auch zur gesamten Sammlung der Kurzgeschichten.

Térey erzählt vom Bahnarbeiter in der Schleife, der den Gleisverlauf als Symbol für sein Leben sieht. Eine andere Geschichte handelt von einem Schauspieler, der sich wie selbstverständlich nebenbei als Pornodarsteller verdingt. Mitreißend ist auch die Geschichte des Bauingenieur Zsiborás, der für einen Kongress nach Budapest und damit an den Ort seiner verflossenen Liebe zurückkehrt. Er sucht die Orte der Vergangenheit auf, bezieht gegenüber der früheren Wohnung Stellung und wartet:

"Er hätte die Sache fast schon abgeblasen,

Als er ein Kerzenlicht in Angelas Zimmer erblickte.

Die Frau ist also zu Hause. Und zwar nicht allein. Absolut nicht ...

Sie hat einen Mann zu Gast.

Zsiboras stand mit zitterndem Knie im Schutz einer fahlen Palme im Treppenhaus.

Er fixierte die nackte Angela mit ihrem aufgelösten Haar,

Wie sie sich vorbeugt: ihr Hintern wie eine frische Walderdbeere im Mai." Leseprobe

Angélas Anblick in dieser mehr als verräterischen Situation macht ihm alles klar. Doch dann kommt der letzte Absatz und mit ihm die Erkenntnis, dass alles vollkommen anders ist, als wir es dachten.

János Térey zeigt das Beeindruckende im Alltäglichen

Verlorene Seelen im Häusermeer von Budapest - das genauso gut das Häusermeer irgendeiner anderen Großstadt irgendwo sein könnte. Daran ändert auch das Adressverzeichnis nichts, das Térey seiner Textsammlung angehängt hat, um Authentizität zu suggerieren. Genau wie die vielen Schwarz-Weiß-Fotos: Budapester Straßenaufnahmen der vergangenen Jahrzehnte. So alltäglich wie letztlich dann doch beeindruckend. Aber das gilt für den gesamten Band: Es ist eines der besten Bücher des Jahres!

