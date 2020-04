Stand: 03.04.2020 12:00 Uhr - NDR Kultur

Buchtipps für den April vom Gemischten Doppel

Es sind schwierige Zeiten - Museen, Kinos, Restaurants sind geschlossen. Verreisen und Verwandtenbesuche über Ostern sind nicht möglich. Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben verändert. Wenn Sie die Chance nutzen und die freie Zeit zum Lesen verwenden möchten: Wir hätten da ein paar Tipps für Sie. Am 7. April sind unsere Literaturexperten Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz live bei Moderatorin Raliza Nikolov im Studio. Natürlich hat das Gemischte Doppel die besten Empfehlungen dieser Tage dabei: So wird es unter anderem um den "Sinn des Ganzen" oder "Die langen Abende" gehen - also die neuen Romane der Autorinnen Anne Tyler und Elizabeth Strout.

Außerdem stellen Stoltenberg und Moritz die aktuellen Bücher von Dave Eggers, Woody Allen, Laetitia Colombani und der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk vor. Wer das Reisen in Zeiten der Pandemie vermisst, kommt mit einem Erzählband von Franz Hohler und mit dem kleinen Buch "Hamburg zum Verweilen" auf seine Kosten.

Annemarie Stoltenberg stellt vor:

Franz Hohler : "Fahrplanmäßiger Aufenthalt". Luchterhand

: "Fahrplanmäßiger Aufenthalt". Luchterhand Michael Connelly : "Late Show". Kampa

: "Late Show". Kampa Nickolas Butler: " Ein wenig Glaube". Klett-Cotta

Ein wenig Glaube". Klett-Cotta Max Jacob : "Saint Matorel". Osburg

: "Saint Matorel". Osburg Helen Wolff : "Hintergrund für Liebe". Weidle

: "Hintergrund für Liebe". Weidle Sasha Filipenko : "Rote Kreuze". Diogenes

: "Rote Kreuze". Diogenes Oliver Bullough : "Land des Geldes". Kunstmann

: "Land des Geldes". Kunstmann Eshkol Nevo : "Die Wahrheit ist". dtv

: "Die Wahrheit ist". dtv Dave Eggers : "Die Parade". Kiepenheuer & Witsch

: "Die Parade". Kiepenheuer & Witsch Erik Orsenna : "Eine Geschichte der Welt in 9 Gitarren". C. H. Beck

: "Eine Geschichte der Welt in 9 Gitarren". C. H. Beck Laetitia Colombani: "Das Haus der Frauen". S. Fischer

Rainer Moritz stellt vor:

Lutz Seiler : "Stern 111". Suhrkamp

: "Stern 111". Suhrkamp Verena Güntner . "Power". DuMont

. "Power". DuMont Graham Swift : "Da sind wir". dtv

: "Da sind wir". dtv William Trevor : "Letzte Erzählungen". Hoffmann und Campe

: "Letzte Erzählungen". Hoffmann und Campe Woody Allen : " Ganz nebenbei". Rowohlt

: " Ganz nebenbei". Rowohlt Cihan Acar : "Hawaii". Hanser Berlin

: "Hawaii". Hanser Berlin Sascha Michel: "Die Unruhe der Bücher". Reclam

"Die Unruhe der Bücher". Reclam Peter Hamm: "Die Gäule der Erinnerung". Keicher

"Die Gäule der Erinnerung". Keicher Ingo Schulze : "Die rechtschaffenen Mörder". S. Fischer

: "Die rechtschaffenen Mörder". S. Fischer Antje Flemming/Folke Havekost (Hrsg.) : "Hamburg zum Verweilen". Reclam

: "Hamburg zum Verweilen". Reclam Olga Tokarczuk/Joanna Concejo: "Die verlorene Seele. Kampa

Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen gemeinsam vor:

Anne Tyler : "Der Sinn des Ganzen". Kein & Aber

: "Der Sinn des Ganzen". Kein & Aber Elizabeth Strout : "Die langen Abende". Luchterhand

: "Die langen Abende". Luchterhand Rolf-Bernhard Essig: "Hand aufs Herz". Duden

Lauter Lyrik

Michael Krüger: "Mein Europa. Gedichte aus dem Tagebuch". Haymon

