Buchpreis-Nominierte Helga van Beuningen: "Ich bin aufgeregt"

von Jan Wiedemann

Im Gespräch mit NDR Kultur äußerte sich Helga van Beuningen zur mangelnden Sichtbarkeit von Übersetzer*innen. Außerdem bezog van Beuningen Stellung zur Diskussion, welche Person welche Autor*innen übersetzen darf, angestoßen durch die Debatte um die Übersetzung der US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman. Van Beuningen lebt und arbeitet in Bad Segeberg.

Frau van Beuningen, wie haben Sie denn vor so einem wichtigen Tag geschlafen?

Helga van Beuningen: Ganz schlecht. Bis vier Uhr konnte ich schlafen, danach hörte es leider auf.

Lassen Sie uns auf das Buch blicken, mit dem Sie nominiert sind. Marieke Lucas van Rijnevelds "Mein kleines Prachttier". Was war die große Herausforderung bei dieser Übersetzung?

Helga van Beuningen: Oh, es gab einige Herausforderungen. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche die größte ist. Ein Problem - das ist ja ganz augenfällig gewesen - waren diese wahnsinnig langen Sätze, die manchmal über 3, 4, 5, 6 Seiten gingen, ohne Punkt und Komma. Da muss man natürlich gucken, dass man in der anderen Sprache, in die man übersetzt - in diesem Fall das Deutsche - die Syntax wieder hinbekommt.

Aber dann kommt noch das ästhetische Moment dazu, dass die Sätze dann anders austariert werden müssen, damit sie genauso gut fließen und laufen, dass der Leser es versteht, dem folgen kann und dass es auch noch ein ästhetischer Genuss ist, den Sätzen zu folgen.

All das ist eine große und kreative Leistung. Viel zu oft standen Übersetzer*innen im Schatten der Autor*innen der Originalsprache und wurden nur am Rande erwähnt. Hat sich da inzwischen was zum Positiven verändert?

Helga van Beuningen: Ich würde sagen, ein klein bisschen besser ist es geworden. Zum Beispiel, dass wir bei Rezensionen in der Regel wenigstens genannt werden - das müssen die Zeitungen übrigens auch tun. Dass man ab und zu vom Literaturkritiker, der ein Buch bespricht, auch mal erwähnt wird, ob er die Übersetzung gut oder nicht so gut fand. Dass man ein klein bisschen in die Aufmerksamkeit rückt.

Was ich wieder ganz typisch fand: Gestern Abend bin ich in Leipzig spazieren gegangen und an einer großen Buchhandlung vorbeigekommen, die ein Schaufenster mit den Büchern der Nominierten dekoriert hat - mit den Büchern der nominierten Belletristik-Autoren und eine Sachbuch-Autorin. Die Übersetzer waren nicht da. Das fand ich dann doch wieder ziemlich typisch.

Es ist zuletzt viel darüber diskutiert worden, wer wen übersetzen darf. Im Zuge des Amanda Gorman-Gedichts stand Marieke Lucas Rijneveld, die sie jetzt übersetzt haben, im Fokus. Hat sich in ihrem Selbstverständnis etwas durch diese Debatte verändert?

Helga van Beuningen: Eigentlich nicht. Ich fand auch diese Debatte wieder recht typisch. Van Rijneveld ist eine ausgewiesene und bekannte Lyrikern. Das heißt, von daher wäre sie bestimmt eine gute Wahl gewesen, das Gedicht von Amanda Gorman zu übersetzen.

Aber dann kam diese Debatte, ob man denn als Weiße die Erfahrungswelt einer schwarzen Lyrikerin angemessen wiedergeben kann. Es gab deswegen einen furchtbaren Aufruhr und sie hat den Auftrag zurückgegeben. Ich setze dem ein sehr trotziges 'Ich mache es' entgegen. Denkbar wäre es, dass sich Leute fragen: 'Warum übersetzt eine Mittsiebzigerin eine knapp 30-jährige Autorin?'. Das ist dasselbe Problem mit einer anderen Facette.

Wenn heute bei der Preisverleihung ihr Name genannt wird, was würde sich damit für sie verändern?

Helga van Beuningen: Eigentlich nichts, außer dass ich furchtbar aufgeregt bin. Ich durfte ja schon einige Preise in meinem langen Übersetzerleben entgegennehmen. Es wäre eine wahnsinnige Freude, natürlich eine riesengroße Überraschung, all das aber auch sehr mit Aufregung verbunden. Aber ich werde danach ganz normal bieder an meinen Übersetzer-Schreibtisch zurückkehren und weiterarbeiten.

Das Gespräch führt Jan Wiedemann.

