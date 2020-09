Stand: 15.09.2020 16:52 Uhr - NDR 90,3

Dreierpack beim Harbour Front Literaturfestival von Lennart Richter

Musik traf auf Literatur in der Elbphilharmonie am Montagabend. "Sünde & Sound" - so hieß die Veranstaltung, für die sich die Autoren Simone Buchholz und Franz Dobler gemeinsam mit dem Singer-Songwriter Digger Barnes die Bühne geteilt haben. So etwas gab es noch nie beim Harbour Front Literaturfestival .

Die Stimme von Digger Barnes: So raumfüllend, dass man kurz vergisst, wie coronabedingt ausgedünnt das Publikum im kleinen Saal der Elbphilharmonie wirkt. Aber nicht nur Musik- auch Literaturfans kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Die Autoren Buchholz und Dobler wechseln sich ab, dabei lesen sie nicht nur aus eigenen Werken vor, sondern auch aus anderen Büchern, die einen persönlichen Wert für sie haben.

Simone Buchholz liest "Der Große Schlaf" von Raymond Chandler im rot-orangenen Bühnenlicht. Das funktioniert gut, gerade auch, weil auf die kurzen Lesungen der Autoren stets unterhaltsame Gespräche folgen.

Franz Dobler: "Du riskierst auch mehr als alle anderen. Ich meine, du setzt einen Text von dir gegen Raymond Chandler. Das hätte ich mich jetzt nicht getraut." – Simone Buchholz: "Ich frage mich auch, warum ich die Idee hatte, das zu tun. Kann ich meine Texte vielleicht in den Kontext der Musik setzen?" Veranstaltungszitat

Ein überaus lebendiger Literaturabend

Ein Literaturabend, der sich stellenweise wie ein Konzert anfühlt. Ganz harmonisch und unkompliziert. Man merkt schnell: Die Künstler auf der Bühne sind einander tief verbunden, das Werk der anderen kennen sie schon seit Jahren.

Barnes erklärt: "Nicht persönlich, sondern als Buch. Und zwar ist das ja die Zeit, als ich nach Hamburg gekommen bin. Da hat es mich erst mal auf den Bauwagenplatz verschlagen und vor dem Platz war ein riesengroßer Müllhaufen, in dem jeglicher Trash rumlag. Unter anderem auch zwei Bücher von Franz Dobler. Sie kennen den Spruch, ja? Wenn man solche Freunde hat!"

Eine Panne wird zum Lacher

Nicht nur Anekdoten wie diese machen die Veranstaltung so lebendig. Es sind auch die ungewollten Pannen: Eigentlich wollte Franz Dobler einen Text von Jane Cramer lesen - aber der liegt noch in der Garderobe.

Dobler und Buchholz: "Wenn du irgendwas jetzt erzählst, dann hole ich ihn." - "Willst du den echt holen?" - "Meine Garderobe ist gleich hier, also … " - Applaus - "Hahaha, er holt ihn. Ich glaube, er kommt auch nicht mehr wieder. Er hat nämlich kaltes Bier in seiner Garderobe. Im Gegensatz zu mir." Veranstaltungszitat

Diese Konzeptlosigkeit gefällt dem Publikum. Für den Jane-Cramer-Text reicht am Ende aber die Zeit nicht mehr. Trotzdem endet dieser bunte Abend nach gut 90 Minuten mit einem Highlight: einem Duett von Simone Buchholz und Digger Barnes.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 15.09.2020 | 19:00 Uhr