Buchhandlungspreis in Rostock verliehen

In Rostock ist am Mittwochabend der Deutschen Buchhandlungspreis verliehen worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zeichnete insgesamt 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen aus. Aus Mecklenburg-Vorpommern erhielten vier Geschäfte die mit jeweils 7.000 Euro dotierte Ehrung "Hervorragende Buchhandlung". Dazu gehören das "Buch- & Zeitschriftenhaus" Eggesin, die Buchhandlung "Pofahl" in Torgelow (beide Landkreis Vorpommern-Greifswald), die "Möwe" in Rostock-Warnemünde und "littera et cetera" in Schwerin.

Deutscher Buchhandlungspreis verliehen Nordmagazin - 02.10.2019 19:30 Uhr In der Rostocker Stadthalle ist der Deutsche Buchhandlungspreis 2019 verliehen worden. Unter den vier Preisträgern aus MV ist auch die Buchhandlung "Möwe" in Warnemünde.







"Plädoyer für Gedankenfreiheit und Verständigung"

Die Bereitschaft, sich mit anderen Sicht- und Lebensweisen auseinandersetzen, nehme ab, sagte Grütters. Deshalb sei die Vielfalt in den Buchhandlungen ein Plädoyer für Gedankenfreiheit und Verständigung. "Denn Bücher laden dazu ein, Dinge anders zu sehen. Wer liest, öffnet die eigene Weltanschauung für fremde Empfindungen, andere Erfahrungen und neue Erkenntnisse."

Insgesamt 850.000 Euro Preisgeld vergeben

Der Deutsche Buchhandlungspreis wurde zum fünften Mal verliehen. Eine unabhängige Jury hatte die Gewinner aus insgesamt 467 eingereichten Bewerbungen ausgewählt. Die mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 850.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Die Gewinner erhielten ein Gütesiegel, verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro, 15.000 Euro und 25.000 Euro. Zehn Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Umsatz in den vergangenen drei Jahren über einer Million Euro lag, bekamen ein undotiertes Gütesiegel.

