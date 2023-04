"Buchhandlung des Jahres": Stralsunder Strandläufer nominiert Stand: 19.04.2023 06:42 Uhr Die Strandläufer Verlagsbuchhandlung Stralsund ist eine von drei Buchhandlungen weltweit im Rennen um den Titel "Bookstore of the Year 2023" auf der Londoner Buchmesse - der zweitgrößten Buchmesse der Welt. Vertreter aus 100 Ländern kommen dort derzeit zusammen.

So weit wie der "Strandläufer" hat es bisher noch keine deutsche Buchhandlung geschafft. Dabei ist die Verlagsbuchhandlung im Stralsunder Museumshaus nur 24 Quadratmeter groß. Auch wenn bereits jetzt klar ist, dass der Preis heute Abend in die Türkei geht, ist Verleger Peter Hoffmann bei der Preisverleihung in London dabei. Schließlich sei es das erste Mal, dass eine deutsche Buchhandlung nominiert wurde. "Es ist eine ganz wunderbare Sache, überhaupt so weit gekommen zu sein. Das hätten wir nicht zu träumen gewagt", sagte Hoffmann vorab gegenüber NDR 1 Radio MV. Die Nominierung sei eine tolle Wertschätzung.

Drei Buchhandlungen nominiert

Neben der Strandläufer Verlagsbuchhandlung sind die Minoa-Buchhandlung aus der Türkei und die Dukagjini-Buchhandlung aus dem Kosovo in der Kategorie "Buchhandlung des Jahres" nominiert. Mit dem Preis werden Organisationen und Einzelpersonen aus der Branche ausgezeichnet, die Leidenschaft, Kreativität und Einfallsreichtum beweisen, heißt es im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels.

Weitere Informationen Rostocker Autorin begeistert mit Debütroman "22 Bahnen" Caroline Wahls Debütroman stößt in der Literaturkritik auf viel Begeisterung. Am Dienstag stellte sie die Autorin das Buch im Literaturhaus Rostock vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.04.2023 | 05:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Spielfilm