Stand: 03.04.2019 13:43 Uhr

Boom der Kiezkultur: "Elbschlosskeller" und die anderen von Jens Büchsenmann

Die Kiez-Literatur hat Hochkonjunktur. "Große Freiheit", "Goldener Handschuh", jetzt noch der "Elbschlosskeller". Wer will, kann sich dem rund um die Uhr aussetzen, was mit Romantik eher weniger zu tun hat. Dafür mehr mit dem Geschäft, das rund um die Reeperbahn immer schon Prinzip war. Und es geht darum, das zu beschwören, was als Mythos St. Pauli die Runde macht und zu Hause oder im Kino genossen werden kann, ohne dass man sich dem wirklichen Kiez-Leben aussetzen muss.

Eine Seitenstraße der Reeperbahn - Hamburger Berg, Hausnummer 2: "Zum Goldenen Handschuh", gleich gegenüber der "Elbschlosskeller". Der Wirt heißt Daniel Schmidt, ist 34, durchtrainiert und tätowiert. Das viele Zuhören am Tresen hat ihn zu einem begnadeten Erzähler gemacht.

Die härteste Kiezkneipe Hamburgs















"Es gibt Leute, die sagen, ich sei ja nun auch ein Teil, der dafür sorgt, dass das Ganze fortschreitet, dadurch dass ich ein Buch rausgebracht hab. Ganz ehrlich habe ich mir dazu nie 'n Kopf gemacht", erklärt Schmidt.

Noch ein Buch! Tut das Not?

Womit wir beim Thema sind: Noch ein Buch über den Kiez! Schmidt geht richtig zur Sache: Viel Suff und Elend, aber dem Wirt ist das Soziale ein Anliegen: Um die Trinker und Dauerschläfer in seinem Lokal kümmert er sich genauso wie um seine eigene kleine Familie.

"Das Einzige, was spürbar anders ist: Dass Leute teilweise weit hergereist kommen und ein Autogramm von mir haben wollen", sagt Schmidt und fügt hinzu: "Aber wenn ich hier meinen Armin sitzen hab, der seit 16 Jahren sein Astra bei mir trinkt und "Junge, komm‘ bald wieder" hören will ... den juckt das nicht, wenn hier 'ne Kamera ist."

In der Woche nur Ur-Kiezianer am Tresen

"Was am meisten spürbar ist, dass die alten Kiezianer weniger werden", stellt der Wirt fest und ergänzt: "Dadurch, dass der Tourismus seit einigen Jahren sehr wichtig für uns geworden ist. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr davon bekommen, ist das nicht verkehrt. Merken tut man's sowieso nur am Wochenende, weil von Montag bis Freitag nur die Ur-Kiezianer hier sitzen."

Heinz Strunk hat hier auch schon getrunken und recherchiert - als Poet und Soziologe: "Heute findet eine gewisse Durchmischung mit Touristen, Zufallsgästen, Partypeoples und so weiter statt. Deswegen ist es heutzutage nicht mehr so hart, wie es damals gewesen ist."

"Das alte St.Pauli-Modell nicht mehr akzeptabel"

Ganz anders blickt der Hamburger Regisseur Rasmus Gerlach auf seine Nachbarschaft. Er wohnt in der Verlängerung der Reeperbahn und sieht im krassen Nebeneinander so vieler unterschiedlicher Menschen kreatives Potential: "Dieser Clash in einem Stadtteil, wo man einfach etwas erlebt, das prägt und fordert einen heraus. Das Spannende ist, dass in den letzten Jahren Frauen herausgefordert wurden, die Geschicke in die Hand zu nehmen, weil das alte St.Pauli-Modell so nicht mehr akzeptabel war."

In Gerlachs Film "Die starken Frauen von St. Pauli" zeichnet die englische Frauenband The Liverbirds, zusammen mit der Elektropop-Sängerin Bernadette la Hengst und der Barbetreiberin Susi Ritsch, ein ganz anderes, neues Bild vom Kiez.

Dutzende Bücher und Filme - aber die große St. Pauli-Erzählung ist das alles noch nicht, gibt sogar Heinz Strunk zu und gibt einen Rat mit auf den Weg: "Alkoholikerkneipen gibt es ja in jeder Stadt. Und es können da Abende mit einer Dynamik entstehen - das kann man gar nicht beschreiben, man muss da selber mal hingehen."

Boom der Kiezkultur: "Elbschlosskeller" und die anderen NDR Kultur Klassisch in den Tag Autor/in: Büchsenmann, Jens Die Kiez-Literatur hat Hochkonjunktur. Nun bringt der Wirt des "Elbschlosskellers" ein Buch heraus. NDR Kultur hat den Mann hinterm Tresen an dessen Arbeitsplatz besucht.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Wo ist der Kiez noch Kiez? Die besten Ecken Das Vergnügungsviertel auf St. Pauli hat eine bewegte Geschichte. Wo ist der Kiez genau? Anwohner und Stadtführer verraten ihre Geheimtipps und zeigen die besten Ecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 03.04.2019 | 16:20 Uhr