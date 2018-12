Stand: 20.12.2018 17:00 Uhr

Bildband zeigt Hamburgs Wandel in den 70ern Hamburg 1970 bis 1979 von Gesche-M. Cordes Vorgestellt von Thomas Jähn

Ob Helmut Schmidt beim SPD-Parteitag, das erste Open-Air-Hippie-Festival in Klein-Flottbek oder ein Blick auf das alte Hamburg am Nikolaifleet. Die Fotografin Gesche Cordes hat das Stadt- und Alltagsleben Hamburgs in den Siebzigerjahren intensiv begleitet. Jetzt hat sie zahlreiche ihrer Fotos in dem Bildband "Hamburg 1970 bis 1979" veröffentlicht.

Rauchend sitzt ein älterer Mann in der Wartehalle des Hamburger Hauptbahnhofs am Tisch. Sein Hut und seine Tasche stehen vor ihm, neben ihm schläft ein Mann. Sein Blick schweift durch den Raum, die Zigarette hält er in zwei Fingern - die anderen hat er im Krieg verloren. Es sind diese Bilder, die Gesche Cordes noch bis heute beeindrucken: "Sie zeigen den Bruch dieser Zeit, zwischen Nachkriegs-Gesellschaft und Willy Brandts Forderung mehr Demokratie zu wagen." Denn für die 1947 geborene Cordes bedeuten die 70er-Jahre vor allem eines: Aufbruchsstimmung. "Die Hippie-Generation, die Freude am Leben, die langen Haare - man wollte genau das Gegenteil von dem machen, was die Eltern wollten", erzählt die Fotografin. Dadurch hätte die Bewegung dann auch viel Unterstützung erhalten.

Demonstrationen gibt es zu dieser Zeit viele. Sie richten sich gegen Atomkraft und Polizei-Terror und für Frieden und Frauenrechte. "Viele Themen sind heute noch aktuell", sagt die heute 61-Jährige. "Wir sehen zum Beispiel eine Demonstration mit dem Schild: 'Stoppt den Mietwucher' und hinten ist das Deutschlandhaus zu sehen, was abgerissen werden soll."

Historische Zeugnisse einer sich wandelnden Gesellschaft

Cordes Bilder erscheinen damals in Magazinen und Wochenzeitungen. Doch vom journalistischen Fotografieren allein lässt sich die Miete nicht bezahlen. Deswegen nimmt Cordes auch PR-Aufträge an, fotografiert beispielsweise die Produktpalette für Beiersdorf. "Das war eine ruhige Arbeit und ich hatte ein Atelier zu Hause. Aber das ist natürlich nicht das, was man eigentlich machen will", erinnert sie sich.

Sie habe versucht, sich eigene Themen zu suchen. "Um sechs Uhr bin ich aufgestanden und zum Kaispeicher A gefahren", erzählt Cordes. Denn dort wo heute die Elbphilharmonie mit klassischer Musik lockt, wartete damals die Kurzarbeit auf die Hafenarbeiter. "Die Schauerleute fanden das ganz witzig - ich war ja damals noch ganz jung - und haben gesagt, ich soll mitfahren und dann bin ich mit ihnen zu den Schiffen gefahren."

Viele von Cordes Bildern dokumentieren den Arbeitsalltag der Menschen. "Was ich sehr gerne mochte, war in die Fabriken zu gehen." Über den Auftrag Willy-Brand-Wähler abzubilden, kommt sie auch ins Postamt nach Wandsbek. "Man hat ja sonst gar keinen Einblick in diese Welt", schildert Cordes die Faszination an ihrem Beruf. "Man hat den Brief in der Hand und weiß gar nicht, wie der zu einem hinkommt."

Was hält das Leben zusammen?

Hamburgs 70er-Jahre werden wieder lebendig NDR 90,3 - Kulturjournal - 21.12.2018 19:10 Uhr Autor/in: Jähn, Thomas In dem Bildband "Hamburg 1970 bis 1979" lässt die Fotografin Gesche Cordes ein Hamburg lebendig werden, das es so längst nicht mehr gibt.







Die mehr als 260 Bilder zeigen ein Hamburg, dass es so längst nicht mehr gibt. Und selbst Cordes wird dabei noch überrascht. "Ich wusste wirklich nicht, dass ich es auch von innen fotografiert hatte", sagt sie über ein Bild, das die Eröffnung der Marco Polo Bar im Einkaufszentrum Frappant zeigt.

"Hamburg 1970 bis 1979" ist ein Bildband mit nüchternem Titel, aber vielen wunderbaren Alltagsmomenten - ehrlich und ungeschönt festgehalten und in ihrer schwarzweißen Einfachheit so ganz nah dran am Leben der Hamburger zur damaligen Zeit. Heute sind es wichtige Zeitzeugnisse der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Doch Cordes sieht noch mehr in ihren Bildern: "Ich finde eine Fotografie ist nicht nur ein Beleg, sondern sie hat immer auch eine eigene künstlerische Darbietung und Ausstrahlung. Meine Intention war es, immer zu erkennen und zu erleben, was das Leben zusammenhält."

Hamburg 1970 bis 1979 von Gesche-M. Cordes Seitenzahl: 308 Seiten Genre: Bildband Zusatzinfo: 250 Schwarz-Weiß-Fotografien und 12 in Farbe Verlag: Edition Pickhuben Veröffentlichungsdatum: Ende 2018 Bestellnummer: 978-3-9820111-0-3 Preis: 29 €

