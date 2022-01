Bildbände über Vögel: Was piept denn da? Stand: 21.01.2022 12:18 Uhr Trotz kalendarischem Winter piepst und zwitschert es fast überall schon wieder. Zahlreiche Bildbände geben Einblick in die Vogelwelt. Ein Überblick.

von Guido Pauling

In der Freizeit Vögel zu beobachten wird seit Jahren immer beliebter. Vögel als Fotomotiv funktionieren auch hervorragend auf dem Buchmarkt. Das legen zumindest viele neu erschienene Bildbände nahe. So wie sich traurige Meldungen häufen, dass die Zahl der heimischen Brutvögel in den vergangenen Jahren rapide abgenommen hat, so rapide scheint wiederum die Zahl der Fotobücher über gefiederte Wesen zu wachsen.

Ob nun Autoren und Verlage einfach nur vom Boom der Vogelkunde profitieren wollen oder warnend darauf aufmerksam machen, wie bedroht viele Vogelarten mittlerweile sind - Gründe für den "Trend Vogelbuch" gibt es viele. Ein kleiner Überblick soll helfen.

"Unsere einzigartige Vogelwelt": begeisternd und bekümmernd zugleich

Man darf Peter Berthold zweifellos "Deutschlands bekanntesten Vogelkundler" nennen. Der 82-Jährige tingelt durch Fernsehsendungen, hält Vorträge und schreibt Bücher - alles, um seine Lieblinge zu retten. Nun ein neuer Versuch, denn Berthold hat eingesehen: "Da wir Menschen in erster Linie Augentiere sind, informieren sich viele Vogelliebhaber weit mehr anhand schöner Bilder über ihre gefiederten Freunde als durch noch so inhaltsreiche und ansprechende Texte."

Der populäre Ornithologe hat sich den preisgekrönten Naturfotografen Konrad Wothe ins Team geholt und voriges Jahr den Bildband "Unsere einzigartige Vogelwelt" veröffentlicht. Darin: phantastische Aufnahmen aus der Natur. Doch dann merkt man, dass die ersten 110 Seiten akut gefährdete Arten zeigen: zwei wie Edelsteine hellblau schimmernde Blauracken auf einem Ast. Eine getüpfelt-braun gemusterte Bekassine mit einem schlammigen Wassertropfen an der Spitze ihres linealgeraden Schnabels. Und man erschrickt, dass der kleine dicke rote Gimpel oder der koboldhaft-gelbäugig blinzelnde Steinkauz bereits so übel dran sind.

Da tut die zweite Buchhälfte über "Vogelarten im Aufwind" regelrecht gut. Bertholds und Wothes Buch ist voll von sehenswerten Fotografien und begeistert und bekümmert seine Leser zu gleichen Teilen.

"Ein Garten voller Vögel": Grazile Schönheiten vor der Tür

Mit ähnlicher Haltung geht auch der Schauspieler Hannes Jaenicke auf sein Lese-Publikum zu: Weil ihn der massive Artenschwund so umtreibt, versuchen er und Fotograf Heinz Schmidbauer, die Leser zu ermuntern, Vögel zu füttern, Nistkästen aufzuhängen oder zumindest den Balkon zu begrünen. Schmidbauer hat seine Aufnahmen im eigenen Garten gemacht und zeigt, wieviel grazile Schönheit unter Amsel, Drossel, Fink und Star zu finden ist.

Hier bilden die Kapitel das Vogeljahr ab: von der Frühlingszeit über die Elternzeit, der Erntezeit bis zur Winterzeit. Eine Bilder-Pracht mit vielen Tipps für den Hausgebrauch.

"Vögel auf Instagram": Viel Buntheit und wenig Text

Drei neuere Bildbände aus dem vorigen Jahr bieten eine enorm unterschiedliche Ästhetik. Das soziale Netzwerk Instagram, das viel Buntheit und wenig Text zu einem digitalen Erfolgsrezept verrührt, speist ein Fotobuch, dem der bekannte Zoologe Josef Helmut Reichholf ein Vorwort spendiert hat.

"Schöner als die Wirklichkeit" sind viele dieser Bilder nach Reichholfs Meinung, "weil Störendes ausgeblendet ist." Und schon ist er in die Instagram-Falle getappt: Bloß kein Blatt, keinen Ast, keinen Felsen zuviel im Bild zeigen. Hier gibt es nur Autogrammkarten-Optik: Motiv in die Mitte, Hintergrund verwaschen, fertig. Auf die Dauer fühlt sich ein Betrachter von Kolibri und Kakadu, Fink oder Flamingo hier wie nach einem Eisbecher mit zwölf Riesenkugeln Maracuja, Himbeer und Waldmeister: zu süß, zu bunt, zu unnatürlich. Immerhin: das Buch ist gut gemeint.

"Bird Photographer of the year": bewundernswert gut

Wie man es auch bewundernswert gut macht, beweisen die jährlich neu erscheinenden Bände "Bird Photographer of the year" - Vogelfotograf des Jahres. Was die Teilnehmer dieses Wettbewerbs in bislang sechs Fotobüchern vorstellen, ist schlicht atemberaubend. Hier sind Vögel in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen, es spritzen Wassertropfen, donnert die Brandung, fallen Sonnenstrahlen schräg durchs Geäst. Der auffliegende Gänseschwarm bildet ein geometrisches Muster vor weißer Schneedecke. Tapfer stemmt sich der kleine Eselspinguin gegen den beißenden Sandsturm am Strand der Falklands. Und die gesprenkelte Singammer auf dünnem Zweig trillert hauchzarte Atemwölkchen in den frühen Aprilmorgen.

Mehr als 22.000 Fotos wurden allein für den jüngsten Wettbewerb eingereicht. Wenige hundert nur haben es in den Bildband geschafft, aufgeteilt in Kategorien wie "bestes Porträt", "Augenmerk aufs Detail" oder "Vögel im Flug". Besser als Band 1 dieser Reihe ist eigentlich nur Band 2, der vielleicht von Band 3 übertroffen wird - wobei man 4 und 5 unbedingt anschauen und sich Band 6 sofort kaufen sollte!

"Vögel" von Tim Flach: Tote Perfektion der Tierfotografie

Bleibt nur noch die Frage: was soll Tierfotografie ohne jede Natur? Der britische Fotograf Tim Flach hat für seine sterile Studio-Ästhetik viele Preise gewonnen - aber das hat Helene Fischer mit ihrer Plastik-Popmusik auch. Flach glaubt allen Ernstes "vor einem neutralen Hintergrund ist die Frage viel stärker - was bedeutet dieses Tier für Dich?" und verschleppt seine Fotomotive vor schwarze oder weiße Studiowände.

Das großformatige Ergebnis heißt "Vögel" - und bietet seitenweise tote Perfektion, als ob man ausgestopfte Bälger betrachtet. Flachs Horrorkabinett wird auch durch die klappentextbehauptete angebliche "Schönheit" und "Emotionalität" nicht zugänglicher.

Zum Glück für Vogelliebhaber gibt es bald wieder einen neuen Band der Reihe "Bird photographer of the year" - wo wahre Könner den Lebensraum dieser Tiere nicht pseudo-künstlerisch fortabstrahieren, sondern kunstvoll mit einbeziehen.

Vogel-Bildbände in der Übersicht Peter Berthold, Konrad Wothe: "Unsere einzigartige Vogelwelt", Frederking & Thaler, 224 Seiten, 29,99 Euro



Heinz Schmidbauer, Hannes Jaenicke: "Ein Garten voller Vögel", Frederking & Thaler, 224 Seiten, 29,99 Euro



Josef H. Reichholf: "Vögel auf Instagram", Gerstenberg, 192 Seiten, 28,- Euro



"Bird photographer of the year", Collection 1-6, Harper Collins Publ., 256 Seiten, rund 30,- Euro



Tim Flach: "Vögel", Knesebeck, 336 Seiten, 68,- Euro

