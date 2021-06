Beschäftigungsbücher für die Ferienzeit Stand: 18.06.2021 14:36 Uhr Die Sommerferien stehen vor der Tür - eine gute Gelegenheit, sich Beschäftigungsbüchern für Kinder und Jugendliche zu widmen. Also Bücher zum Basteln, Rätseln, Stickern für lange Sommerabende, lange Autofahrten oder lange Regentage.

von Susanne Birkner

Der Titel "Der große Labyrinthe-Spaß. Rund um die Welt" sagt es schon, es geht um die klassischen Labyrinth-Rätsel. Welcher Wurst muss man folgen, um zur Hundehütte zu gelangen? Eigentlich. Aber diese sind anders, weil die großen doppelseitigen Reise-Bilder so farbenfroh und besonders sind und weil jedes Labyrinth eine Geschichte erzählt: zum Beispiel "Lotse Philipps Propellerboot durch das Sumpfgebiet des Everglade-Nationalparks und versuche, ihn sicher zur Blockhütte zu bringen, ohne einem Alligator zu begegnen". Oder "Wahid muss in dieser Wüstenstadt an jeder roten Tür klopfen, ohne einen Teil der Strecke zu wiederholen. Er kann über Leitern und Mauerbögen klettern, aber nicht von Dach zu Dach springen". Vom Bergsteigen im Himalaya bis zum Markttag in Marokko reist man um die Welt. Für Kleine auch gut als Wimmelbuch nutzbar. Die ersten Rätsel sind noch relativ einfach - am Ende erhöht sich der Schwierigkeitsgrad, sodass auch größere Geschwister etwas davon haben. Und wer alle Labyrinthe bezwungen hat, muss nicht traurig sein: Es gibt noch viele weitere Bände in dieser Reihe.

Buch-Info Der große Labyrinthe-Spaß. Rund um die Welt

Usborne Verlag

Seiten: 64 Seiten

ISBN: 978-1782328506

Preis: 8,95 Euro

von 4 bis 10 Jahren

Erinnerungsalbum für Mädchen

Ein Erinnerungsalbum nur für sich selbst. Keiner kommentiert, keiner bewertet. Für Mädchen, die freies Tagebuchschreiben vielleicht zu anstrengend finden, bietet das Eintragebuch "That's me. Wer ich bin und wer ich einmal sein möchte" etliche Anregungen: Was sind deine täglichen Gewohnheiten? Was möchtest du anders machen? Was ist in deinem Zimmer? Was liebst du, was kannst du aussortieren? Beobachte einen Monat lang deine Stimmungen! Trage ein, was du gemacht hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Siehst du die Verbindungen? Es gibt Selbstbeobachtungen, Quizze, Platz zum Zeichnen und Sportübungen. Alles etwas pastellig und lieblich gestaltet, aber doch eine sehr gute Möglichkeit für Mädchen an der Grenze zur Pubertät, sich besser kennenzulernen, und etwas aus dieser intensiven Zeit zu bewahren.

Buch-Info That’s me. Wer ich bin und wer ich einmal sein möchte

von Anna Brett

Arena Verlag

Seiten: 128 Seiten

ISBN: 978-3401714141

Preis: 9,99 Euro

für Mädchen ab 11 Jahren

Für geduldige Bastelfans

Mit dem Buch "Vögel basteln. Zum Spielen und Liebhaben" können geduldige Bastelfans ihre eigene Vogelzucht aufmachen. Zehn Vögel: aus dem Buch herausdrücken (sehr gut, man erspart sich das Schneiden), falten, kleben und aufstellen. Die naturalistisch gestalteten Flamingos, Papageien oder Habichte haben Namen und eine Geschichte, man erfährt, was sie mögen und was nicht, und jeder hat auch noch ein Element aus seiner natürlichen Umgebung dabei: Für den Pelikan etwa kann man noch einen Tümpel falten und Fische, die in seinem Kehlsack Platz finden. Oder für die Eule einen Baum. Eines der schönsten Bücher aus diesem Genre.

Buch-Info Vögel basteln. Zum Spielen & Liebhaben

moses Verlag

Seiten: 68 Seiten

ISBN: 978-3897779440

Preis: 12,95 Euro

ab 6 Jahren

Kunstwerke gestalten mit Sticker-Büchern

Stickern, also Buchseiten mit kleinen Aufklebern zu gestalten, macht ja zugegebenermaßen wirklich Spaß. Und ars-edition hat jetzt Stickerbücher für Erwachsene oder größere Kinder herausgegeben, in denen man richtige Kunstwerke gestalten kann. "Im Wald" und "Im Garten" heißen sie. In ruhigen Tönen gemalte Waldszenen, von realen Orten wie dem Dunn's River Wasserfall auf Jamaika oder dem Schwarzwald bis hin zu Fantasiewäldern aus "Herr der Ringe". Im Garten-Band ist es dann der Schlosspark von Versailles, Max Liebermanns Garten am Wannsee oder Monets berühmte Brücke in seinem Garten in Giverny. Teilweise echten Gärten nachempfunden, teilweise Gemälden von van Gogh oder Kandinsky. Diese Szenerien können mit filigranen Stickern, Blüten, Blättern, Gräsern und Tieren vervollständigt werden. Unglaublich beruhigend und einfach nur schön.

Buch-Info Stickertraum: Im Wald/Im Garten

ars-edition

Seiten: 60 Seiten

ISBN: 978-3845823935 / 978-3845823928

Preis: ca. 10 Euro

ab 10 Jahren

