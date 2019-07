Stand: 25.07.2019 17:05 Uhr

Intimes von Frankreichs leidenschaftlicher Feministin Vom Fischen und von der Liebe - Mein irisches Tagebuch von Benoîte Groult, Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky Vorgestellt von Tobias Wenzel

Die Franzosen haben sie vor allem als Feministin wahrgenommen, die Deutschen dagegen zuallererst als Autorin des Bestseller-Romans "Salz auf unserer Haut": Benoîte Groult. In keinem anderen Land der Welt, nicht mal in ihrer Heimat Frankreich, fand dieses Buch so viele Leser wie in Deutschland. Vier Millionen Mal verkaufte es sich hier. Drei Jahre nach dem Tod Groults erscheint nun ihr irisches Tagebuch "Vom Fischen und von der Liebe".

"Auf dem Wasser gibt es keine Zeit. Man spürt die Ewigkeit. Das ist großartig", meinte Benoîte Groult. Fünf Jahre vor ihrem Tod, in ihrem Feldsteinhaus an einem malerischen Hafen der Bretagne, erzählte Benoîte Groult von ihrer Faszination für das Meer und das Fischen, die sie mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Paul Guimard, besonders in Irland ausgelebt hatte, und dass sie ein Buch darüber plane, basierend auf ihren Tagebüchern.

Posthum von ihrer Tochter zusammengestellt

Die französische Bestsellerautorin und Feministin erkrankte aber dann an Alzheimer. So erscheint nun dieses Buch, "Vom Fischen und von der Liebe", posthum. Eine Tochter Benoîte Groults hat dafür Tagebucheintragungen aus den Jahren 1977 bis 2003 ausgewählt, die in den Frühlingen und Sommern entstanden sind, die die Autorin in ihrem Haus in Irland verbrachte:

"Was für eine erstaunliche Situation: mit neunundfünfzig erfahre ich mehr Liebe als mit vierzig!", notiert Groult am 1. September 1979. Sie meint: die Liebe von ihrem Ehemann Paul, mit dem sie eine offene Ehe vereinbart hat, und von ihrem Geliebten Kurt, einem US-amerikanischen Piloten deutscher Herkunft. 1945 hatten sich die beiden kennengelernt, aus den Augen verloren und dann in den 1960er-Jahren wiedergefunden. Nun besucht er sie auch regelmäßig in Irland, abgesprochen mit Ehemann Paul, der in der Zeit in Frankreich lebt. In ihrem Roman "Salz auf unserer Haut" hat Groult aus dem Piloten Kurt den Hochseefischer Gavin gemacht. Ein freizügiges Buch. Darin habe sie die sexuelle Lust so dargestellt, wie es sich für eine Feministin gehöre, schreibt Groult am 10. August 1985 in ihr Tagebuch:

"Es ist nämlich kein Zeichen von Feminismus, der Penetration mit Angst oder Abscheu zu begegnen." Leseprobe

Zwischen Ehemann und Geliebtem

"Vom Fischen und von der Liebe" ist das gnadenlos ehrliche Buch einer beeindruckenden Frau. Groult schildert, wie sie ihren Ehemann weniger und er sie mehr liebt als früher, wie sie nicht mehr eifersüchtig auf seine Liebschaften ist, aber er dafür nun umso eifersüchtiger auf Kurt. Paul wird depressiv. Sie vermutet, er lese heimlich ihre Tagebücher und auch die Briefe ihres Geliebten. Sie spielt sogar mit dem Gedanken, ihren Ehemann für Kurt zu verlassen. Aber da Kurt so ungebildet ist, dass er "weder Poe noch Shakespeare" kennt, lässt sie sich nicht scheiden. Auch wird der Liebhaber, zu dem sie sich so lange vor allem körperlich hingezogen gefühlt hat, mit dem Alter unattraktiver für sie:

"Seien wir ehrlich: So berauschend ist die Aussicht nicht, einen Ehemann mit knotigen Krampfadern und Hängebacken gegen einen Liebhaber auszutauschen, der das auch hat und außerdem neun Jahre älter ist." Leseprobe

Die Passagen über Liebe und ihr Schwinden wechseln sich auf angenehme Weise mit den erdigen Irland-Schilderungen ab.

Irlands Schönheit im Nieselregen

Als Leser meint man, den Nieselregen zu spüren, die Fische, Garnelen und Hummer, die Groult und ihr Ehemann fangen, zu riechen. Im letzten Tagebucheintrag vom 7. Oktober 2003 erinnert sich die Autorin, wie sie und ihr Mann sich zum ersten Mal geküsst haben, nämlich auf dem Meer. Dann schreibt sie von ihrem lange gehegten Wunsch, dort auch zu enden. Genau darüber sprach sie auch noch fünf Jahre vor ihrem Tod: "Mir hat vorgeschwebt, anstatt in meinem Bett im aufbrausenden Meer vor Irlands Küste zu sterben. Aber jetzt ist es zu spät. Ich fahre nicht mehr mit dem Boot hinaus. Ich habe meinen Tod auf hoher See verpasst."

Vom Fischen und von der Liebe - Mein irisches Tagebuch von Benoîte Groult, Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky Seitenzahl: 400 Seiten Genre: Roman Verlag: Ullstein Verlag Bestellnummer: 978-3-550-05096-1 Preis: 22,00 €

