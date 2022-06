Beinhart! "Werners" Motorrad im Kieler Landeshaus Stand: 13.06.2022 18:50 Uhr Besonderer Besuch im Landeshaus in Kiel: Rötger Feldmann, besser bekannt als Brösel, hat am Montag dem Landtag das legendäre Werner Motorrad "Satte Literschüssel" übergeben.

Es steht jetzt im Eingangsbereich des Parlamentsgebäudes und wirbt für die Ausstellung "Von den Katzenjammer Kids bis zur freien Szene – Comic-Kult(ur) aus Schleswig-Holstein".

Brösel über sein Motorrad: "Schön, dass es mal von zu Hause wegkommt"

Der 72-Jährige zeigte sich stolz, dass die Maschine in den kommenden Wochen diesen Ehrenplatz hat. "Sie steht doch hier sicher im Landeshaus, oder?" fragt Brösel. "Es ist doch ganz schön, dass es mal von zu Hause wegkommt und mal was anderes sieht. Ich fühle mich auch geehrt, dass das Motorrad, dieser Schrotthaufen in diesem schönen, sauberen Landeshaus stehen kann." Aber auch sonst steht die Maschine gut und sicher, verriet uns Brösel: "Bei mir zu Hause, in der Diele. Alarmgesichert. Meine Frau passt auf, die steht mit dem Schrotgewehr daneben."

Schaufel statt Sattel, der Tank im Lenkrad, die Reifen vom Trecker - in mühevoller Schrauber-Arbeit hatte es Werners Motorrad vom Papier zur Realität geschafft, die jetzt im Landtag bestaunt werden kann: "Eigentlich ist das ja in drei Werkstätten gebaut worden. Ich habe ja nur den Entwurf gemacht. Den sieht man hier auf der Tafel. Das kommt ja aus den 'Werner'-Büchern, und da ist die Idee entstanden, dass Werner sich selbst mal ein Motorrad zusammenzimmert, weil dieser ganze Plastikmüll ihm zuwider ist. Er möchte selbst ein richtiges schönes, fettes Motorrad fahren, was er selbst kreiert hat und was ein bisschen Dampf hat. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, sagt man."

Kieler Landtagsdirektor: Ich habe als Kind alle Werner-Comics gelesen

Landtagsdirektor Utz Schliesky nahm die Maschine als Leihgabe entgegen - für ihn wurden Kindheitserinnerungen wach. "Ich habe natürlich früher alle Comics gelesen", so Schliesky. "Ich bin schon ziemlich stolz und den Termin mache ich sehr gern. Hier einmal draufzsitzen zu dürfen, das hätte ich mir in meinen kühnsten Jugendträumen nicht träumen lassen."

Ab Mittwoch kann das Werner Motorrad und die Ausstellung über die Comic-Kultur in Schleswig-Holstein im Kieler Landeshaus betrachtet werden. Bis zum 28. August täglich von 10 – 18 Uhr. Der Eintritt ist frei – lediglich der Personalausweis muss beim Eintritt ins Parlamentsgebäude vorgezeigt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen