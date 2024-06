Bachmann-Wettbewerb 2024 startet in Klagenfurt Stand: 26.06.2024 06:00 Uhr Acht Autorinnen, fünf Autoren und eine nicht binäre Person nehmen an den Tagen der deutschsprachigen Literatur bis zum 30. Juni 2024 in Klagenfurt teil - unter ihnen auch die Hamburgerin Johanna Sebauer und der Hannoveraner Poetry Slam-Meister Henrik Szántó.

Seit 1977 finden in Klagenfurt die Tagen der deutschsprachigen Literatur statt. Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis gilt als einer der wichtigsten Literaturpreise für deutschsprachige Schriftsteller. Acht Autorinnen, fünf Autoren und eine nicht binäre Person stellen bislang unveröffentlichte Prosatexte vor. Die Texte müssen im Original auf Deutsch verfasst sein.

Johanna Sebauer und Henrik Szanto mit dabei

Johanna Sebauer lebt in Hamburg und veröffentlichte bisher Kurzgeschichten und Essays in verschiedenen Anthologien, bevor sie sich an ihren ersten Roman wagte. Dieser erschien 2023 unter dem Titel "Nincshof", und handelt von einem Dorf, das vergessen werden möchte. Im echten Leben arbeitet sie in der Wissenschaftskommunikation. Henrik Szántó hat finnisch-britische Wurzel und lebt als Autor, Spoken Word-Künstler und Literaturvermittler in Hannover. In Schreibwerkstätten bereitet er Bühnen für neue und arrivierte Stimmen. Die Kernthemen seiner Arbeit sind Mehrsprachigkeit, Erinnerungsarbeit, Neugier und das Übersehene.

AUDIO: Neue Bücher: "Nincshof" von Johanna Sebauer (5 Min) Neue Bücher: "Nincshof" von Johanna Sebauer (5 Min)

Reihenfolge der Lesungen wird am 25. Juni bekannt gegeben

Die Teilnehmenden haben jeweils 25 Minuten Zeit, ihre Texte live zu präsentieren. Wer wann liest wird am 25. Juni ermittelt. Im vergangenen Jahr gewann Valeria Gordeev mit einem Text über einen Mann mit Putzneurose. Neben dem Hauptpreis werden weitere Sonderpreise verliehen.

Zeitplan der Livestreams vom 26. Juni bis 30. Juni

26. Juni - 18.30 Uhr - 20.30 Uhr (Eröffnung)

27. Juni - 10 Uhr - 15.30 Uhr (Lesungen)

28. Juni - 10 Uhr - 15.30 Uhr (Lesungen)

29. Juni - 10 Uhr - 14.30 Uhr (Lesungen)

30. Juni - 11 Uhr - 12.30 Uhr (Preisverleihung)

Weitere Informationen Livestream des ORF zum Bachmannpreis 2024 vom 26. bis 30. Juni Die Eröffnung am Mittwoch, Lesungen am Donnerstag bis Samstag - und die finale Preisverleihung ab 11 Uhr am Sonntag, 30. Juni im Livestream und danach die Videos on Demand beim ORF. mehr

Weitere Informationen "Kolossaler Text": Valeria Gordeev gewinnt Bachmann-Preis 2023 Die Autorin nahm den Preis unter Tränen entgegen. In ihrem Text beschreibt sie eine Figur mit notorischem Putzzwang. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 26.06.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane