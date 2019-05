Stand: 06.05.2019 11:06 Uhr

Milberg liest aus seinem Romandebüt in Hamburg von Anina Pommerencke

Düsternbrook heißt der Stadtteil in Kiel, in dem der Schauspieler Axel Milberg aufgewachsen ist. So hat er auch seinen Debütroman genannt. Er schildert darin unter anderem, warum er unbedingt von dort weg wollte und nach München ging. Am Sonntag war der Autor im Hamburger St. Pauli Theater und las aus "Düsternbrook". Ein Bericht von der Lesung.

Wäre es nach dem Publikum gegangen, hätte Axel Milberg an diesem Abend wohl seinen ganzen Roman vorgelesen. Als er nach etwa 90 Minuten fragt, wie spät es denn sei, antwortet das Publikum: "Noch früh". Alles fängt an mit einem Kind, das Musik hört, die sonst niemand hört. Mit Musik startet auch die Lesung im St. Pauli Theater. Nur wenige der samtroten Stühle des Theaters sind frei geblieben. Viele wollen Milberg sehen. Sie sind Fans des Schauspielers und Kieler Tatort-Kommissars Borowski.

Viel Autobiografisches im Debütroman "Düsternbrook" von Milberg

Dieser gibt in "Düsternbrook" intime Einblicke in seine Kindheit und Jugend im gleichnamigen Kieler Stadtteil. Es enthält Anekdoten, wie vom die eines Kaufhausbesuchs im Alter von 19 Jahren. "Die vier bitte, die vier bitte zur 19. Ich habe es nie verstanden. Ich habe die vier und die 19 nie gesehen oder kennengelernt."

Im Gespräch mit der Moderatorin Ingeborg Harms verrät Axel Milberg jedoch keine Autobiographie sei was wirklich passiert ist und was er dazu erfunden hat, lässt er offen. Das Publikum kann sich bestens identifizieren. "Ich bin in den 1960er-Jahren geboren. Eine durchaus spießigige, aber auch eine gemütliche Zeit", sagt ein Besucher.

Viele Kieler bei der Hamburger Lesung

Weil die Lesung in Kiel am Montag seit Wochen ausverkauft ist, sind viele von Milbergs Wegbegleitern extra nach Hamburg gekommen. "Ich bin mit dem Axel zusammen groß geworden. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Mich hat sehr berührt, wie er sich seine authentische und seine liebenswerte Art bis heute erhalten hat. Ganz besonders freut mich sein uriger Humor", sagt ein ehemaliger Schulkamerad Kalle Schwankbek.

Axel Milberg selbst fühlte sich in seiner neuen Rolle als Schriftsteller sichtlich wohl: "Es ist ein Meilenstein. Ich habe in der Tat schon als Teenager mit 17, 18 Jahren geschrieben. Aber kam dann auf die Schauspielschule und habe dann nicht mehr geschrieben." Nach der Lesung signierte Axel Milberg noch lange geduldig Bücher und entließ ein begeistertes Publikum in den Abend.

