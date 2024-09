Autorin Helga Schubert wird mit Bundesverdienstkreuz geehrt Stand: 05.09.2024 11:15 Uhr Die Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert erhält für ihre "gelebten Werte der Demokratie" das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, wie ihr Verlag dtv mitteilte.

"In ihrem Werk greift sie immer wieder grundlegende gesellschaftspolitische Themen auf. Ihre Geschichten erzählen von der Kindheit im Krieg, von Flucht, von der Auseinandersetzung mit dem SED-Regime", heißt es in der Begründung. Bis heute setze sich Schubert für ein gesellschaftliches Miteinander ein. Am 1. Oktober soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung überreichen.

Helga Schubert: Ein politisches Leben

Schubert wurde 1940 in Berlin geboren. Schon in der DDR war sie politisch aktiv und wurde von der Stasi über viele Jahre überwacht. 1989 gehörte sie zu den ersten Demonstrierenden in Berlin. Außerdem arbeitete sie am Zentralen Runden Tisch in Ost-Berlin mit - der den Weg zu freien Wahlen mitbereitete. Heute lebt Helga Schubert zurückgezogen in der Nähe von Schwerin. Zuletzt erschien ihr Roman "Der heutige Tag".

