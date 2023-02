Autor und Lektor Gerhard Wolf ist tot Stand: 07.02.2023 17:38 Uhr "Ich kann nur über mich schreiben, indem ich über andere schreibe", sagte Gerhard Wolf einst. Nun ist der Ehemann von Christa Wolf im Alter von 94 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Aufbau Verlag mit.

Er sei ein "leidenschaftlicher Anreger und Förderer mehrerer Schriftsteller- und Künstlergenerationen" gewesen, heißt es in einer Würdigung des Verlags. Gerhard Wolf führte beim Aufbau Verlag in den 80er-Jahren die Edition "Außer der Reihe" ein. Für Autoren, die bis dahin in der DDR nicht gedruckt wurden. 1990 gründete er den Verlag Gerhard Wolf Janus press.

Wolf verfasste Essays zu Literatur und Kunst

Neben Büchern wie "Beschreibung eines Zimmers" oder "Der arme Hölderlin" verfasste er umfangreiche Essays zu Literatur und Kunst. Zuletzt erschien bei Aufbau die Textsammlung "Herzenssache. Memorial - unvergessliche Begegnungen".

