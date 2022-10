Autor Uwe Tellkamp kritisiert das Gendern Stand: 19.10.2022 11:24 Uhr Wenn es nach dem Autor Uwe Tellkamp geht, sollten sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland deutlicher gegen die Einführung von Gender-Sprachregeln positionieren.

Die Schriftsteller in Deutschland müssten sich nach Auffassung des Autors Uwe Tellkamp deutlicher als bisher gegen die Einführung von Gender-Sprachregeln positionieren. "Die Sprache ist wie eine tausendstimmige Orgel", sagte der 53-Jährige am Dienstagabend bei einer Lesung anlässlich der Uwe-Johnson-Literaturtage in Neubrandenburg. Das Gendern sei "eine Vergewaltigung von Sprache." Das sei, als ob man einem Organisten zwei Register der Orgel wegnehme, weil diese irgendwie kolonial belastet seien, betont Tellkamp. Dann klinge die Orgel nicht mehr. Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung lehne das ab. "Es ist mir unverständlich, warum sich Autoren noch nicht intensiver dagegen einsetzen.", sagte der Schriftsteller unter kräftigem Beifall des Publikums.

Tellkamp Bewunderer der DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann

In Neubrandenburg stellte der Dresdner seinen neuen Roman "Der Schlaf in den Uhren" vor. Es ist die Fortsetzung von Tellkamps bekanntesten Werk, dem Wenderoman "Der Turm". 2008 wurde er dafür mit den Uwe-Johnson-Preis und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Christian Schwochow verfilmte den Roman mit Jan Josef Liefers und Claudia Michelsen für die ARD in den Hauptrollen. Der Zweiteiler wurde ebenfalls mehrfach ausgezeichnet.

Die Uwe-Johnson-Literaturtage in Neubrandenburg wollen dem Dialog in der Gesellschaft wieder mehr Raum geben und enden am 27. Oktober. Bei der Lesung äußerte sich Tellkamp als Bewunderer der DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973), die in Neubrandenburg gelebt hatte. "Sie hat mir sehr imponiert", sagte Tellkamp nach einem Besuch im Reimann-Literaturmuseum. Reimann gehörte zu den bekanntesten und streitbarsten Autoren in der DDR, ihr Hauptroman ist "Franziska Linkerhand".

Veranstaltungen "Biografie ist unwiderruflich": Start der Uwe-Johnson-Tage 2022 Die Mecklenburgische Literaturgesellschaft will dem gesellschaftlichen Dialog wieder mehr Raum geben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 19.10.2022 | 16:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane