Asli Erdoğan: "Das Haus aus Stein"

Stand: 03.04.2019 11:00 Uhr

Gewalt und Zensur in der Türkei Das Haus aus Stein von Asli Erdoğan, aus dem Türkischen übersetzt von Gerhard Meier Vorgestellt von Jochanan Shelliem

Asli Erdoğan ist seit Langem eine Symbolfigur für den Widerstand gegen die Willkürherrschaft in der Türkei. Gleichzeitig ist sie eine dünnhäutige Frau, eine Autorin, die sich selbst in die Waagschale wirft, ob als Romanautorin oder als Journalistin, die mit anderen gegen die Zensur anschrieb. Bevor die 2016 bereits vielfach ausgezeichnete Autorin mit 22 Journalisten verhaftet und monatelang im Gefängnis festgehalten wurde, schrieb sie einen Roman, der heute aktueller ist denn je: "Das Haus aus Stein".

Roman hat sich aus Kurzgeschichte entwickelt

Wer Folterszenen erwartet oder autobiografische Notizen aus der Haft, der wird enttäuscht. In ihrem ersten Roman "Die Stadt mit der roten Pelerine" ist Asli Erdoğan ihrer Sehnsucht nachgegangen, ihrem Hunger nach Berührung. "Die Stadt mit der roten Pelerine" sei die Erzählung einer Katharsis gewesen, so Asli Erdoğan. Die türkische Autorin zeichnete aber auch schon als 30-Jährige nicht die Welt als Frontverlauf im Kampf mit dem Machismo. Ihr ging es um den Prozess des Schreibens selbst.

Das Nicht-Erzählbare erzählen will Asli Erdoğan. Das Gefängnis der Inszenierung sprengen. Darum kreise ihre Literatur. Logisch ist daher der Werdegang dieses Romans, der sich aus einer dreiseitigen Kurzgeschichte entwickelt hat. Wie kann man das, was Folter bewirkt, in der Literatur thematisieren, wie eine Sprache für das Trauma finden: "Heute werde ich vom Haus aus Stein erzählen, dem das Schreiben gern ausweicht, dem es nur aus sicherer Entfernung zusieht, durch die Wörter hindurch."

Schmerzhafte Erinnerungen

In der Türkei erschien "Das Haus aus Stein" schon vor zehn Jahren. Wie eine dunkle Ahnung las sich damals der Text über das berüchtigte Folterzentrum Sansaryan Han in Istanbul.

"Das Haus aus Stein wurde lange vor meiner Geburt errichtet, es zählt fünf Stockwerke, den Keller nicht mitgerechnet, und zu seinem Eingang führen Stufen hinauf." Leseprobe

Das Unerzählbare erzählen, hinter die Oberfläche steigen - im Zwielicht zwischen Inszenierung und Wirklichkeit. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Die Autorin löst den Zwiespalt, indem sie die Erzählstruktur selbst thematisiert, die Form zerschlägt.

Bilder einer hermetischen Gesellschaft

Neben der kafkaesken Erzählung einer Stimme ohne Mitgefühl, beschreibt sie einen Chor und Dialoge, deren Protagonisten einander widersprechen. Im harten hellen Licht ihrer knappen Sätze prägen sich die Bilder einer hermetischen Gesellschaft ein, die haften.

"Stellen wir uns in der Straße, die zum Haus aus Stein führt, ein Café vor und vor diesem Café, sommers wie winters, einen Mann." Leseprobe

"A." nennt sie diesen Mann, der anscheinend entlassen, das Haus aus Stein nun in sich trägt. Nicht seine Folter wird thematisiert, sondern sein ausgelöschtes Ich in einer Welt, deren Abwehr auf der Verdrängung alles Abweichenden beruht.

"A. wiederum... Fällt niemandem auf. Wie ein leerer Sack liegt er vor dem Fenster, so wie auch vor allen Türen, die die Welt ihm vor der Nase zuschlägt. (...) Im schmutzigen Fenster spiegelt sich seine Existenz. Befleckt ist sie, sehr befleckt. Ein langes Gedicht über das Menschsein." Leseprobe

Bericht über eigene Erfahrungen

"Ich habe einst jemanden geliebt. Er ließ mir seine Augen da und ging. Er hatte sonst niemanden, dem er sie hätte überlassen können. Lieben... Ich stieß auf dieses Wort, als ich im Dunklen in dem wühlte, was das Herz vor mir ausgeschüttet hatte. Niemand hatte zu mir gesagt: "Man tötet, wenn man liebt!" Im Haus aus Stein waren wir zusammen. Ich hörte die Stimmen, lauschte, wartete ab. Der Morgen war noch nicht angebrochen, als ich selbst an die Reihe kam." Leseprobe

"Das Haus aus Stein" ist kein Roman, den man von Anfang bis zum Ende liest. Dazu ist das Buch zu schmerzhaft. Es ist ein Gesang, in dem jede Strophe einzeln zuschlägt mit Bildern, die einem lange folgen. Faktisch hat die türkische Zensur die Sprachwucht der Autorin nun anerkannt: Ebenso wie Ahmed Altans Bücher wurden die Romane von Asli Erdoğan aus allen Bibliotheken der Türkei entfernt.

Das Haus aus Stein von Asli Erdoğan, aus dem Türkischen übersetzt von Gerhard Meier Seitenzahl: 128 Seiten Genre: Roman Verlag: Penguin Bestellnummer: 978-3- 3286-0076-3 Preis: 15,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 04.04.2019 | 12:40 Uhr