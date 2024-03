Arsen in Bibiliotheksbüchern: Bloß keinen Staub aufwirbeln! Stand: 26.03.2024 13:31 Uhr Einige Bücher und Broschüren aus dem 19. Jahrhundert mit türkisgrünen Einbänden sind potentiell arsenbelastet. Die Universitätsbibliotheken in Greifwald und Rostock haben potenziell arsenbelastete Bücher für die Ausleihe gesperrt. Die Landesbibliothek in Schwerin geht damit ganz anders um.

von Karin Erichsen

Gefährlich lebt, wer beim Lesen historischer Bücher die Finger anleckt, um die Seiten umzuschlagen - das wissen wir spätestens seit dem Filmklassiker "Der Name der Rose". Nun ist das Thema wieder aktuell, "weil diese Arsenverbindungen wasserlöslich sind", sagt Gritt Brosowski. Sie ist die kommissarische Leiterin der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern. Auch sie hat Bücher im Bestand, die möglicherweise die giftigen Kupfer-Arsen-Verbindungen enthalten.

Potenziell betroffen sind Bücher und Broschüren aus dem 19. Jahrhundert mit türkisgrünen Einbänden oder Buchschnitten, dem sogenannten "Schweinfurter Grün". "Wir haben ungefähr 815.000 Medien im Gesamtbestand und davon sind ungefähr 140.000 aus dem 19. Jahrhundert. Davon sind potenziell fünf bis zehn Prozent in grünen Einbänden oder mit grünen Buchschnitten versehen, die man aber so nicht selektieren kann", erklärt Brosowski, denn die Farbe des Einbandes ist bislang kein Suchkriterium im Katalog.

Weitere Informationen Caspar David Friedrichs "Skizzenbuch" für 1,8 Millionen Euro versteigert Das Skizzenbuch zeigt Motive, die wir von Gemälden des Romantikers kennen. Friedrich soll es stets bei sich getragen haben. mehr

Schutz durch Handschuhe, Atemmaske und Infozettel

Doch bei einem Gang durch die Regalreihen im Magazin stechen etliche, giftgrüne Bücher und Broschüren ins Auge - gerade im Sammelbereich Mecklenburgika. Da findet sich zum Beispiel ein mecklenburgischer Staatskalender von 1835, der von jedem Bibliotheksnutzer zur Ausleihe in den Lesesaal bestellt werden kann. Tritt der Fall ein, greift in der Landesbibliothek in Schwerin ein standardisiertes Verfahren, erläutert Gritt Brosowski: "Dann läuft jemand los, holt das aus dem Regal und stellt dann eben fest: ahh, das ist jetzt so ein Einband. Dann muss die Kette greifen, die wir gebaut haben: Zuerst besorgen wir uns Handschuhe und bringen das in die Beklebestelle. Dort reinigen, verpacken und bekleben wir das zusätzlich legen wir einen Informationszettel bei, so dass der Nutzer selbst entscheiden kann, ob er sich den Titel ansehen möchte und weisen zusätzlich auf das mögliche Gesundheitsrisiko hin." Außerdem stellen die Mitarbeiter auf Wunsch auch Handschuhe und Atemmaske bereit.

Weitere Informationen Rowohlt schenkt Hamburger Staatsbibliothek 35.000 Erstausgaben In der mehr als 100-jährigen Geschichte des Verlages sind es einfach zu viele Erstausgaben für das neue Verlagshaus im Biberhaus geworden. mehr

Schnelltest soll künftig Arsenverbindungen nachweisen

Die Universitätsbibliotheken in Greifwald und Rostock haben dagegen die potenziell arsenbelasteten grünen Bücher für die Ausleihe gesperrt. Sie würden im Falle der Bestellung ein Digitalisat anfertigen, sofern die Publikation noch nirgendwo anders digital veröffentlicht ist, sagt der Greifswalder Unibibliotheksleiter Christian Winterhalter: "Wir haben unterschiedliche Verfahrensweisen, in der Sache sind wir uns aber mit den Kollegen in Schwerin und Rostock einig, dass hier zu einer besonderen Einschätzung zu raten ist und nicht zu einem panikartigen Vorgehen. Denn wir gehen davon aus, selbst wenn Arsen-Verbindungen in den Beständen festgestellt werden, dass bei üblicher Nutzung keine Gesundheitsgefahr ausgehen kann."

Auch nicht für die Mitarbeiter in den Magazinen - solange die Bücher nicht alle zugleich bewegt werden, sagt Bibliothekarin Gritt Brosowski: "Entscheidend ist der Umgang mit den Stäuben auf den Büchern. Deshalb ist die ausdrückliche Empfehlung unserer Restauratorinnen und Restauratoren, den Bestand nicht in einer konstatierten Aktion an einen Sonderstandort zu bringen, sondern ihn nach Möglichkeit unbewegt an seinem jetzigen Standort stehen zu lassen." Zumindest so lange der Schnelltest noch nicht auf dem Markt ist, der in Zukunft Arsenverbindungen rasch und unkompliziert nachweisen soll.

Das Gleiche gilt auch für private Haushalte: Falls Sie also alte, grüne Bücher, türkisgrüne Tapeten oder Möbelstoffe aus dem 19. Jahrhundert haben - bitte nicht anlecken und keinen Staub aufwirbeln, es könnten Arsenverbindungen enthalten sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 26.03.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Antiquitäten