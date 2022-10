Annie Ernaux erhält Literaturnobelpreis 2022 Stand: 06.10.2022 14:14 Uhr Schriftstellerin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis 2022, das teilte die Schwedische Akademie am Mittag mit. Die 82-Jährige ist die erste französische Frau, die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird.

Obwohl Frankreich das Land mit den meisten Literaturnobelpreisträgern ist, war bislang noch nie eine Frau unter den Ausgezeichneten. Annie Ernaux gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Frankreichs, die auch beim Publikum sehr beliebt ist. Annie Ernaux bekommt den Preis "für ihren Mut und ihre klinische Scharfsinnigkeit mit der sie die Wurzeln, Entfremdung und die kollektiven Zwänge persönlicher Erinnerungen aufdeckt", wie es in der Begründung des Nobelpreiskomitees heißt. Die Verleihung findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

"Die Jahre": Geschichte einer Emanzipation

Annie Ernaux bezeichnet sich selbst als "Ethnografin ihrer selbst" und blickt in ihren Büchern auf ihre eigene Vergangenheit zurück. Dabei reflektiert sie auch die Rolle der Frau in der französischen Gesellschaft.

Eines von Ernaux bekanntesten Werke ist der Roman "Die Jahre" - eine Art Autobiografie. Darin erzählt sie ihr Erwachsenwerden als Geschichte einer Emanzipation. Der Rückblick auf das eigene Leben verdichtet sich zu einem soziologischen Blick auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erinnerungen einer Frau, ausgehend von ihrer Kindheit im provinziellen Frankreich bis in die heutige Zeit: Schulhofszenen, Familienzusammenkünfte, Moden, Konsumverhalten, sprachliche Marotten, politische Ereignisse und der sich wandelnde Umgang mit Sexualität.

Ihr Debüt gab sie 1974 mit dem Roman "Das Ereignis". In dem Buch erzählt sie die Leidensgeschichte einer jungen Frau, die in den 1960er-Jahren in Frankreich illegal abtreiben will. Audrey Diwan verfilmte die Leidensgeschichte. Ihr Drama erhielt 2021 den Goldenen Löwen beim Filmfest Venedig.

Literaturnobelpreis: Annie Ernaux ging nicht ans Telefon

Vor der Bekanntgabe konnte die Schwedische Akademie die Autorin telefonisch nicht mehr erreichen. Die Entscheidung des Komitees wird alljährlich extrem geheim gehalten - erst kurz vor der Bekanntgabe wird die Preisträgerin informiert. Erreicht hat Annie Ernaux die Neuigkeit nach der Bekanntgabe aber schnell. Im Telefon-Interview beim schwedischen Fernsehsender SVT sagte sie: "Den Literaturnobelpreis zu gewinnen, ist eine große Ehre und eine große Verantwortung."

Literaturnobelpreis: Immer gut für eine Überraschung

Nachdem das Nobelpreis-Komitee in den vergangenen Jahren für Überraschungen sorgte und 2021 den vergleichsweise unbekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah und 2020 die US-Poetin Louise Glück ausgezeichnet hatte, galt Annie Ernaux schon länger als mögliche Kandidatin für den Nobelpreis.

