Amanda Gorman: Literatur zwischen Macht, Identität und Kunst Stand: 29.03.2021 09:16 Uhr Der Streit um politische Korrektheit in der Sprache hat längst die Literaturwelt erfasst. Jüngstes Beispiel war der Streit um die Lyrik-Übersetzung von "The Hill We Climb - Den Hügel hinauf" der schwarzen US-Amerikanerin Amanda Gorman, die am 30. März erscheint. Beitrag anhören 4 Min

von Patric Seibel

Ihr Gedicht "The Hill We Climb", vorgetragen zur Amtseinführung von Joe Biden, machte die 22-jährige Lyrikerin Amanda Gorman weltbekannt. Es entfachte aber auch einen großen Streit darüber, wem es erlaubt sei, die Verse der schwarzen Autorin in andere Sprachen zu übertragen. In den Niederlanden gab die weiße Übersetzerin Marieke Lucas Rijnveld den Auftrag der Gorman-Übersetzung nach heftiger Kritik von schwarzen Aktivistinnen zurück. In Deutschland erscheint die Übersetzung im Verlag Hoffmann und Campe - dort hat ein Dreierteam die in den USA gefeierte Dichterin übersetzt.

Streit um illegitime Aneignung und Politik der Identität

Rainer Moritz, Chef des Hamburger Literaturhauses, hält den Streit um die Gorman-Übersetzung für einigermaßen bizarr: "Wer einen Roman oder ein Gedicht übersetzt, versucht sich in fremde Welten hinein zu versetzen, versucht sich eine fremde Welt, fremde Lebensläufe anzueigen - sei es einer ukrainischen Stallmagd, sei es eines französischen Kriminalkommissars oder einer Sklavin des 19. Jahrhunderts."

Das sei die Transferleistung von Übersetzerinnen und Übersetzern, so Moritz, und daher sei es "vollkommener Unsinn, zu fordern, dass nur derjenige einen Text übersetzen kann, der aus dieser Welt stammt. Der alles das erlebt hat. Es ist die Leistung von Übersetzern, sich einzufinden in fremde Welten." Darum sei laut Moritz das, was mit Amanda Gormans Übersetzungen im Moment geschehe, die Versuche, sie politisch korrekt zu halten, in den Niederlanden wie auch in Deutschland ein rechter Unsinn.

Drei Übersetzer für Gorman-Gedicht "The Hill We Climb"

Tatsächlich scheint sich der Hoffmann und Campe Verlag für die deutsche Übersetzung gegen alle Eventualitäten gewappnet zu haben und hat ein politisch korrektes Dreierteam engagiert: Gemeinsam mit der Rassismusforscherin Hadija Haruna-Ölker, und Kübra Gümüsay, Netzaktivistin und Autorin des hochgelobten Buchs "Sprache und Sein", hat Uda Strätling, Literaturwissenschaftlerin und erfahrene Übersetzerin schwarzer US-Literatur, den Text übertragen: "Gerade im Fall von Amanda Gorman - ein Gedicht, das zu einem besonderen Anlass in einem historisch heiklen Moment vorgetragen wurde und eine immense Wirkung entfaltet hat - war eine besondere Sensibilität gefordert," so Strätling. "Da war es nur folgerichtig, dass bei der Übertragung diejenigen mitwirken, die das entsprechende Erfahrungswissen mit einbringen."

Weitere Informationen Streit um Amanda Gorman-Gedicht: Wer darf wen übersetzen? Um das Gedicht der Schwarzen Amanda Gorman ist eine neue Debatte entbrannt. Ein Gespräch mit der Übersetzerin Pieke Biermann. mehr

Der Verlag kann etwaige Kritik an der Entscheidung für ein Übersetzerinnenteam nicht nachvollziehen. Man habe diese Entscheidung schon lange vor dem Streit in den Niederlanden getroffen. Und am Ende, sagt Strätling, habe der gemeinsame Austausch zu einem produktiven Prozess und einem guten Ergebnis geführt.

Übersetzung soll Poesie und Politik austarieren

"Wir fühlten uns der Autorin verpflichtet; ich verständlicherweise dem Bemühen, Gormans lyrischen hochperformativen Text in der Intention, im Ton, klanglich, rhythmisch in den Reimen, Repetitionen, Wortspielen zum lebendigen Ausdruck und ähnlicher Eindringlichkeit zu verhelfen. Also der Kunstfertigkeit zu genügen, mit der bei 'The Hill we Climb' Sprache, Musik und Bilder ineinandergreifen." Es sei nicht immer einfach gewesen, so Strätling, Poesie und Politik entsprechend auszutarieren.

"In letzter Konsequenz könnte nur Amanda Gorman persönlich sich selbst übersetzen."

Hanser-Verleger Jo Lendle, der in der "Zeit" Verständnis für die Entscheidung des Hoffmann und Campe Verlags in diesem besonderen Fall äußerte, warnt aber - ähnlich wie Rainer Moritz - davor, Identitätsfragen zur zwingenden Bedingung zu machen. Denn dann, so Lendle, könnte in letzter Konsequenz nur Amanda Gorman persönlich sich selbst übersetzen.

Die Diskussion um die Übersetzung dieses prominenten Textes überschreitet die Grenzen der Literatur. Hier geht es auch um grundsätzliche Fragen der Aneignung von Werken, um Teilhabe und Repräsentation. Und auch ums Geschäft: Die Autorin Rasha Kayat bemerkte in der "Zeit", dass sich Diversität gut verkaufen lasse. Das Problem hierbei, so Kayat: Allzuoft würden dabei Lebensläufe und Literatur vermischt, ja miteinander verwechselt.

Der Streit um die Gorman-Übersetzung ist nur einer von vielen aktuellen Konflikten um die Rolle der Sprache in Literatur und Alltag. NDR Info beschäftigt sich damit in einer vierteiligen Serie.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 29.03.2021 | 06:55 Uhr