Stand: 30.09.2019 13:00 Uhr

Vom Bauernsohn zum Bankdirektor Jakob von Alexander L. Kielland, aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

1849 wurde Alexander Lange Kielland in der norwegischen Hafenstadt Stavanger geboren und ist 1906 in Bergen gestorben. Für manche ist er der "norwegische Fontane" und hat mit seinen Romanen zu seiner Zeit für erheblichen Wirbel gesorgt - durch scharfe Kritik an staatlichen Institutionen, an der Heuchelei in den Staatskirchen und jedweder Form bürgerlicher Scheinmoral.

Nun hat ihn die Übersetzerin Gabriele Haefs wiederentdeckt, und es zeigt sich eine ganz erstaunliche Modernität in seinem letzten Werk "Jakob", das einen solchen Skandal auslöste, dass Kielland danach nicht mehr schreiben wollte.

Es liegen symbolträchtige Goldbarren auf dem Umschlagbild. Der Titel "Jakob" ist nicht etwa der Name der Hauptfigur, sondern es handelt sich um einen Verweis auf den biblischen Jakob, der seinen Bruder Esau um sein Erbe betrog und später sehr lange hart arbeiten musste, ehe er seine Rahel heiraten durfte.

Auf diese biblische Geschichte bezieht sich Alexander Kielland im Roman mehrfach. Darum ist es eine schöne Hilfestellung, dass in diesem ausgesprochen schön ausgestatteten Buch im Kröner Verlag die biblische Geschichte im Anhang steht, für alle, denen sie nicht mehr so geläufig ist, sie aber nachvollziehen möchten.

Bauernsohn Törres will in der Stadt sein Glück machen

Erzählt wird von dem Bauernsohn Törres Wold, der sich aus seinem Heimatdorf aufmacht, um in der Stadt sein Glück zu versuchen. In einem Kaufmannsladen fängt er gegen Kost und Logis zu arbeiten an und merkt bald, dass er bei den Damen gut ankommt. Da ist zum Beispiel eine Magd, genannt die "große Bertha", die nicht lange um den heißen Brei herumredet:

"Ach - ich wollte fragen, ob es in deinem Dorf nicht Sitte ist, dass die Jungen am Samstagabend zu den Mädchen gehen." "Doch...", hatte Törres erwidert und sie angesehen. "Ja, na dann".

Tönnes kommt auf unredliche Weise zu Geld

So heiter ironisch beginnt der Roman und dann wird es schnell finsterer. Törres merkt, wie wichtig seine Arbeitskraft und Energie im Laden sind. Darum zweigt er sich heimlich immer etwas aus der Kassenschublade ab. Das summiert sich rasch. Bald ist er Besitzer mehrerer Sparbücher und seine Freizeit verbringt er als Kreditgeber für andere und verdient unverschämt gut an den Zinsen. Seine Macht im Geschäft wächst. Er gestaltet den altmodischen Kaufmannsladen um. Mit Fräulein Thorsen, die auch in ihn verliebt ist, dekoriert er ...

...alles, was es an Wäscheartikeln gab, zu einer üppigen Ausstellung... Aus den mit Servietten gefüllten Regalfächern hingen breite Damasttischtücher in reichen Falten bis auf den Boden. Leseprobe

Eine erstaunliche Karriere

Es erinnert an heutige Warenpräsentationen und wird zum Riesenerfolg bei der Kundschaft. Törres Wold gelingt ein rasanter Aufstieg. Dann lädt Kröger, der Konkurrent des Ladens, in dem er arbeitet, zu einem großen Ball. Törres lässt sich von einer intriganten Dame der feinen Kreise dazu überreden, bei Kröger um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Es kommt zu einem Eklat. Allein, der Aufstieg des Bauernsohns Törres hat danach nur eine leichte Delle, ist aber nicht aufzuhalten. Er wird in den Vorstand der örtlichen Bank gewählt und niemand stellt sich ihm mehr in den Weg.

Über den Herrn stellvertretenen Bankdirektor Großkaufmann T. Wold wurden keine Witze mehr gerissen. Leseprobe

Der Autor zeigt die Rücksichtslosigkeit des Kapitalismus

Alexander Kielland hat mit dem feinen Sezierbesteck der Literatur freigelegt, wie es zu rücksichtslosem, zerstörerischem Kapitalismus weltweit kommen kann. Es sind vielleicht gar nicht unbedingt Systemfehler. Es sind einzelne Persönlichkeiten, die jedes System für ihre eigene Habgier auszunutzen wissen, jedes Gesetz brechen, hemmungslos andere ausplündern und ausbeuten.

Menschen, die jede Kränkung ihres Ichs in Aggression gegen andere umsetzen. Niemand fällt ihnen dabei in den Arm, erwischt sie bei "Ungereimtheiten" oder stoppt ihr Treiben. Am Anfang überrascht sie das vielleicht selbst; am Ende glauben sie, sie hätten es wirklich "verdient". In dieser sensationellen Weise verblüfft und fasziniert dieser Roman mit seiner Aktualität.

Jakob von Alexander L. Kielland, aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs Seitenzahl: 220 Seiten Genre: Roman Verlag: Kröner Bestellnummer: 978-3-520-61201-4 Preis: 19,90 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 01.10.2019 | 12:40 Uhr