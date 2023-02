(81) Bananen-Pasta mit Bernhard Hoëcker Stand: 17.02.2023 06:00 Uhr Jan versucht sich als Sternekoch, Daniel schwärmt von Sachbüchern und Gast Bernhard Hoëcker macht ein Huhn zum Superhelden.

Sexszenen in Büchern - das ist für Jan ungefähr so wie Fisch auf dem Teller. Da wird die Bestsellerchallenge mit "The Shards" von Bret Easton Ellis zur Herausforderung. Neben Sex geht es bei Ellis aber auch immer wieder ums Essen - die perfekte Steilvorlage für eine literarische Vorspeise aus der Welt der Reichen und Schönen. Auch wenn die Zutatenliste verdächtig klingt: Daniel scheint sich in dieser Welt wohlzufühlen.

Eine ganz neue Art des digitalen Lesens erzählt Gast Bernhard Hoëcker den beiden Hosts: Der Comedian verfolgt die Wege der Protagonisten auf Google Maps. Nur bei "Game of Thrones" ist er damit gescheitert. Bei der Vorstellung seines Kinderbuchs "Das Katzenhuhn" wird Katharina schmerzlich vermisst. Im Quiz gibt es Fun Facts zu den "Buddenbrooks", die nicht einmal Daniel gewusst hätte. Dafür findet er in den "All Time Favorites" einen Roman, der das Zeug zu seinem neuen Lieblingsbuch hat.

Die Bücher der Sendung

Bret Easton Ellis: "American Psycho". Deutsch von Clara Drechsler und Harald Hellmann (Kiepenheuer & Witsch)

Bret Easton Ellis: "The Shards". Deutsch von Stephan Kleiner (Kiepenheuer & Witsch)

Oliver Hillmes: "Schattenzeit: Deutschland 1943" (Siedler Verlag)

Zigmunds Skujiņš: "Das Bett mit dem goldenen Bein" Deutsch von Nicole Mau (Mare Verlag)

Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels: Das Katzenhuhn. Esslinger

Maarten `t Haart: "Der Nachtstimmer". Deutsch von Gregor Seferens (Piper)

: "Der Nachtstimmer". Deutsch von Gregor Seferens (Piper) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Arno Geiger - "Das glückliche Geheimnis"

Rezept für Pasta mit Fenchel und Bananen

Zutaten:

Eine große Fenchel-Knolle

Zwei Bananen

Zwei Zwiebeln

400 Gramm Pasta (Bandnudeln bevorzugt)

Zum Anrichten:

Eine halbe Zitrone

Ein Stück Parmesankäse

Salz, Pfeffer und Chili

Zubereitung:

Die Pasta in einem Topf mit Wasser und etwas Salz kochen. Tipp: Etwas Olivenöl hinzugeben, damit die Nudeln nicht kleben. Den Fenchel und die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. In einer Pfanne schmoren, bis sie glasig sind. Dann die Banane kleinschneiden und hinzugeben. Wer es cremiger mag, kann ein wenig Sahne in die Pfanne hinzufügen.

Nudeln auf dem Teller zu einem Nest drapieren und die Fenchel-Zwiebel-Bananen-Mischung dazugeben. Am Tisch mit Salz, Pfeffer, Chili bestreuen und frischen Parmesan mit einer Reibe dazugeben. Zuletzt ein kleiner Spritzer aus der halben Zitrone. 340 Euro für das Gericht verlangen.

Ich versuche, sie dadurch zu besänftigen, dass ich ihr vorschwärme, wie trendy, wie luxuriös das Restaurant ist, zu dem wir fahren, ich beschreibe die Pasta mit Fenchel und Banane, die Sorbets, aber sie schüttelt nur den Kopf. Aus: "American Psycho" von Bret Easton Ellis

