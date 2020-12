(18) Hagrids Felsenkekse mit Florian Valerius Stand: 18.12.2020 06:00 Uhr Wie inszeniert man Bücher, was haben Katzen mit Literatur zu tun und warum muss ein Drogerieboss einen Roman schreiben?

Florian Valerius aka #literarischenerd ist der bekannteste Bookstagrammer Deutschlands - das muss er Daniel erstmal erklären. Katharina hat sich in ein Kinderbuch schockverliebt und beide Hosts küren offiziell das schlechteste Buch des Jahres.

AUDIO: (18) Felsenkekse mit Florian Valerius (48 Min)

Die Bücher dieser Folge

Patrick Rosenthal : "Das inoffizielle Harry Potter Koch- und Backbuch" (riva)

: "Das inoffizielle Harry Potter Koch- und Backbuch" (riva) Dirk Rossmann : "Der neunte Arm des Oktopus" (Lübbe)

: "Der neunte Arm des Oktopus" (Lübbe) Katherine Rundell : "Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer", aus dem Englischen von Henning Ahrens (Carlens)

: "Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer", aus dem Englischen von Henning Ahrens (Carlens) Tim Krohn : "Die heilige Henni der Hinterhöfe" (Kampa)

: "Die heilige Henni der Hinterhöfe" (Kampa) Joe Jackson: "Atlantikfieber, aus dem Englischen von Rudolf Mast (mare)

"Atlantikfieber, aus dem Englischen von Rudolf Mast (mare) Dr. Seuss: "Der Grinch", aus dem Englischen von Nadia Budde (Kunstmann)

"Der Grinch", aus dem Englischen von Nadia Budde (Kunstmann) Tipps von Florian: "Bären füttern verboten" von Rachel Elliott (mare) und "Was man von hier aus sehen kann" von Mariana Leky (Dumont)

von Rachel Elliott (mare) und von Mariana Leky (Dumont) Kalendertipps: "Der literarische Katzenkalender" (Schöffling), "Arche Literatur Kalender: Tagträumer und Nachtschwärmer" und "Aufbau Literatur Wochenplaner"

Das Rezept für Hagrids Felsenkekse

Zutaten:

200 g Mehl

100 g Butter

50 g Zucker

1 Ei (verschlagen)

(verschlagen) 1 TL Backpulver

2 EL Milch

150 g Rosinen (oder andere getrocknete Früchte)

Zubereitung:

Mehl und Butter vermischen, dann nach und nach die anderen Zutaten unterkneten. Mit zwei Teelöffeln kleine Haufen auf ein Blech mit Backpapier setzen.

15 Minuten bei 200°C (vorgeheizt) backen.

"This is Ron", Harry told Hagrid, who was pouring boiling water into a large teapot and putting rock cakes onto a plate.

"Another Weasley, eh?", said Hagrid, glancing at Ron's freckles. "I spent half me life chasin’ your brothers away from the Forest."

The rock cakes almost broke their teeth, but Harry and Ron pretended to be enjoying them as they told Hagrid all about their first lessons. J. K. Rowling: "Harry Potter and the Philopheser's Stone"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird bis Weihnachten wöchtenlich, danach wieder alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

